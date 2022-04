Glas ljudstva ne vodi uradne volilne kampanje

Delovanje iniciative Glas ljudstva se od volilne kampanje razlikuje, saj je njen temeljni namen spodbujanje državljanov k udeležbi na volitvah in ne oglaševanje točno določene politične opcije

Glas ljudstva pred parlamentom

© Matej Klarič

Na portalu Celjskiglasnik.si so 20. marca trdili, da namerava Glas ljudstva državljane spodbuditi k rekordni volilni udeležbi, kar je nedvoumna volilna kampanja. Prepričani so bili, da mora zato iniciativa upoštevati vsa pravila in zakone, ki veljajo za stranke, ki se udeležijo volitev.

Informiranje državljanov in spodbujanje njihove volilne udeležbe ne pomenita izvajanja volilne kampanje, za katero bi veljala pravila zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK), so pojasnili na ministrstvu za javno upravo.

"Delovanje Glasu ljudstva ni volilna kampanja."



Ula Tomaduz,

odvetnica

Tudi odvetnica Ula Tomaduz iz odvetniške družbe Pirc Musar & Lemut Strle je ocenila, da delovanje Glasu ljudstva ni volilna kampanja. Iniciativa namreč po določbah zakona o volilni kampanji ne more biti organizator kampanje.

Poleg tega je glavni namen civilne iniciative po njenem mnenju splošno spodbujanje k udeležbi na volitvah in ne oglaševanje točno določene politične opcije.

