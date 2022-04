Orban zaradi »žalitev« na pogovor poklical ukrajinskega veleposlanika

"Čas je, da ukrajinski voditelji prenehajo z žalitvami Madžarske in priznajo svobodno voljo madžarskega ljudstva," je poudaril madžarski zunanji minister

Madžarski premier Viktor Orban

© Flickr

Madžarska je danes na pogovor poklicala ukrajinskega veleposlanika zaradi "žalitev" iz Kijeva glede stališča Budimpešte do ruske invazije. Do tega prihaja le nekaj dni po tem, ko je bil predsednik vlade Viktor Orban izvoljen za svoj četrti zaporedni mandat. Ukrajinske oblasti so Orbana večkrat kritizirale zaradi odziva na rusko invazijo.

"Čas je, da ukrajinski voditelji prenehajo z žalitvami Madžarske in priznajo svobodno voljo madžarskega ljudstva," je madžarski zunanji minister Peter Szijjarto sporočil na Facebooku.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in drugi predstavniki Kijeva so Orbana že večkrat kritizirali zaradi nevtralnega in včasih protiukrajinskega tona iz Budimpešte, odkar je Rusija začela invazijo na Ukrajino.

Orban, ki že dolgo velja za najtesnejšega zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina v EU, je med drugim zavrnil pošiljanje orožja Ukrajini ali podporo sankcijam proti uvozu ruskih energentov, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

"Vlada noče ogroziti miru in varnosti madžarskega ljudstva, zato ne dobavljamo orožja in ne glasujemo za energetske sankcije."



Peter Szijjarto,

madžarski zunanji minister

Zelenski je med drugim dejal, da je Orban zaradi svojih vezi s Putinom "izgubil čast", Orban pa ga je nato v svojem govoru ob zmagi na volitvah vključil na seznam nasprotnikov, ki so bili proti njemu in njegovi vladajoči stranki Fidesz.

"Vlada noče ogroziti miru in varnosti madžarskega ljudstva, zato ne dobavljamo orožja in ne glasujemo za energetske sankcije," je Szijjarto še zapisal na Facebooku. Madžarska je sprejela tudi več sto tisoč ukrajinskih beguncev in Ukrajini poslala največji paket humanitarne pomoči doslej, je dodal Szijjarto.

Orbanova stališča glede vojne v Ukrajini so sicer kritizirale tudi druge madžarske sosede v srednji Evropi, vključno s Češko in Poljsko.