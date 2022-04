Politični kviz o vladnih spletkah, aferah in škandalih zadnjih let

Volilni adventni koledar za strokovnjake za politične škandale

Eno izmed lažjih vprašanj. Namig: Eva Igrl je dala enako kot Branko Grims in Žan Mahnič

V opomin na pomembnost prihajajočih volitev je inštitut Danes je nov dan pripravil politični kviz, v katerem bodo verjetno še tisti najstrastnejši antivolivci našli dovolj razlogov, da v upanju na manj škandalozne čase vendarle oddajo glas na volitvah.

Najdete ga na spletni strani kvizle. si, gre za zabavno volilno obarvano različico adventnega koledarja, s katero lahko vsak odšteva dni do volitev. Vsak dan namesto čokoladice uporabniki kviza dobijo možnost odgovoriti na pet vprašanj, povezanih z najbizarnejšimi aferami in dogodki, ki so se na političnem prizorišču zgodili v mandatu sedanje vlade. Po besedah inštituta lahko s kvizom vsak preizkusi svoje poznavanje afer, absurdov, spletk, škandalov, zlorab in drugih bizarnih pripetljajev v zadnjih nekaj letih. Ob koncu dneva pa lahko o teh dogodkih prebere še kaj več.

Vas mogoče zanima, v koliko postopkih, ki jih je preiskala ekipa raziskovalnih novinarjev Tarče, je bil oproščen državni sekretar Franc Kangler? Kako pa je bilo naslov članku Janeza Markeša o Janševi aktualni vojni z mediji, ki bi moral 13. marca lani iziti v Sobotni prilogi Dela in je bil po tiskanju prekrit s celostranskim oglasom? Koga je Janez Janša v tvitu opomnil, da »Slovenija ni Kongo«? In na podlagi česa je vlada razlikovala begunce, ko je ob začetku vojne v Ukrajini sporočila, da so ukrajinski begunci nekaj povsem drugega od afganistanskih? To je le nekaj vprašanj iz preteklih dni, na voljo jih je še veliko.

Filip Dobranić iz inštituta Danes je nov dan je povedal, da je imela prvotna zamisel za kviz obliko Milijonarja, današnja podoba pa se je izoblikovala med zbiranjem vprašanj. »Glavni uvid kvizla je, da je bil ta mandat tako absurden, da je kviz odlična oblika komunikacije te absurdnosti. Če na primer človeka vprašaš, koliko solzivca je bilo uporabljenega na protestih v zadnjih letih, že vprašanje samo po sebi nakazuje banalnost dogajanja. Všeč pa nam je tudi, da s kvizom skupaj odštevamo dni do volitev, ker bo to vesel dogodek in jih komaj čakamo.«

Kviz ima 150 vprašanj, zato morajo biti zanimiva in raznolika, zamislili pa so si tudi, da bi se stopnjevala v težavnosti, kot tedenske križanke, je povedal Dobranić. Dodal je, da čeprav imajo vsa vprašanja že pripravljena, še vedno razpravljajo o boljših, saj še zmeraj sprejemajo in dobivajo precej predlogov. Od volitev nas ne loči več veliko časa, lahko ga izkoristimo za preizkus znanja iz »zgodovine Janševe tretje vlade«.

Nekatera čudaštva bodo presenetila celo največje poznavalce.