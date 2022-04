Gibanje Svoboda zahteva odstop generalnega direktorja RTV Slovenija

Marta Kos v soočenju zahtevala odgovornost Andreja Graha Whatmougha

Marta Kos v soočenju parlamentarnih strank na RTV Slovenija

© TV Slovenija / In media res

Marta Kos je kot predstavnica stranke Gibanje Svoboda v soočenju parlamentarnih strank na RTV Slovenija zahtevala odgovornost generalnega direktorja RTV Slovenija. Po njenem bi moral Andrej Grah Whatmough odstopiti takoj: »Želim izkoristiti to možnost, saj kot Gibanje Svoboda do sedaj nismo imeli možnosti sodelovati na vaši televiziji, da v imenu Gibanja zahtevam odstop generalnega direktorja RTV zaradi tega, ker je ravnal podobno, kot je nekoč ravnala vlada, ali še ravna, ko sprejema odloke, za katere ve, da so protiustavni in se postavlja nad zakon in pri tem računa, da ne bo prišlo do pritožb in celo računa, da sodišče o tem ne bo odločalo. Zato se nam zdi, da takšen človek ne more voditi javnega servisa.«

Verjetno se je prvič zgodilo, da predstavnik kake stranke zahteva odstop direktorja medija kar v živo v »programu« istega medija. Marta Kos, ki je v soočenju briljirala v replikah, je spomnila na dejstvo, da je Upravno sodišče odločilo, da njena stranka sme nastopiti na predvolilnih soočenjih parlamentarnih strank. Kot vemo, si je tak status stranka Naša dežela izborila z izmišljenim izgovorom, da je naslednica stranke DeSUS, čemur je sledila enostranska gesta generalnega direktorja, ki je s tem dejanjem izločil prav stranko Gibanje Svoboda in nakazal svojo preferenco.

Gesta, ki je kazala izrazito politično profiliranost in o čemer pišem v besedilu Reševanje vojakinje: Aleksandra Pivec se predstavi na RTV Slovenija. Golobova stranka je potem napovedala bojkot nastopov na javnem servisu. Pirkovič je Marti Kos v svojem politikantskem slogu zrcalno očital prav politikantstvo in izrabo programskega časa. Vendar mu je sobesednica mirno replicirala: »Sodišče je tako, hvala bogu, odločilo, da lahko tukaj stojim. Če meni očitate politikantstvo, potem ne razumete, zakaj gre in me žalosti da zagovarjate odločitev, ki ji je sodišče nasprotovalo.«

Toda voditelj se v svoji značilni politikantski maniri insinuiranja ni dal, žalil je naprej: »Če vas žalosti dejstvo, da nekdo misli drugače od vas, potem je to problem vaše stranke.«

Nespodobno vodenje moderatorja, ki svoje politične pristranosti sploh ne skriva in je iz prav takšnega razloga tudi vodil predvolilno soočenje, je žalostno spričevalo trenutnega stanja javne radiotelevizije, s katerim ta postaja vsak dan manj verodostojna. Kot takšni ji pada gledanost, kar se je videlo v nedavnem merjenju gledanosti soočenj RTVS in POPTV ob istem času, kjer je najmanj trikrat več gledalcev uplenila komercialna televizija, saj se kapitalni politiki raje odločajo za nastope na konkurenčni POP TV.

V zapisu MMC RTV Slovenija so zahtevo po odstopu generalnega direktorja preprosto izpustili. Saj res, ureja ga kar sam voditelj soočenja Igor Pirkovič, ki ga je avtoritarna oblast tik pred volitvami nastavila na mesto urednika!

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**