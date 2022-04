Pink Floyd z novo pesmijo za Ukrajino

To je prva avtorska glasba skupine Pink Floyd po albumu The Division Bell iz leta 1994

Pink Floyd

© YouTube

Kultna britanska glasbena skupina Pink Floyd je po skoraj treh desetletjih objavila svojo prvo novo pesem in jo namenila Ukrajini. S pesmijo Hey, Hey, Rise-Up (Hej, hej, vstani) bodo zbirali sredstva za humanitarne namene, povezane z vojno v Ukrajini. To je prva avtorska glasba skupine Pink Floyd po albumu The Division Bell iz leta 1994.

Na albumu The Endless River iz leta 2014 je namreč do takrat neobjavljen material, ki je nastajal ob snemanju albuma The Division Bell.

Osnovo za najnovejšo pesem je skupina Pink Floyd dobila pri pevcu Andriju Hlivnjuku, članu ene od največjih ukrajinskih skupin BumBoks. Ta poje na kijevskem Sofijskem trgu, njegov posnetek pa je kmalu postal viralen. Hlivnjuk je sicer prekinil svetovno turnejo in se vrnil v Ukrajino, da bi pomagal braniti svojo državo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Tako kot številni čutimo bes in frustracijo zaradi tega podlega dejanja proti neodvisni, miroljubni, demokratični državi, ki jo napada ena od velikih svetovnih sil in pobija njene ljudi," so na Twitterju objavili Pink Floydi.

V sporočilu za javnost je vodja Pink Floydov David Gilmour dejal, da ga je ganil Hlivnjukov video posnetek. "To je bil močan trenutek, ki sem ga želel uglasbiti," je dejal. Iz glasbene založbe so ob tem sporočili, da se je Gilmour tudi pogovarjal s Hlivnjukom, ki je v bolnišnici v Kijevu, kjer okreva, potem ko je bil ranjen v minometnem napadu.

Pink Floyd

"Zaigral sem mu del pesmi po telefonu in dal mi je svoj blagoslov. Oba upava, da bova v prihodnosti osebno nekaj naredila skupaj," je še dejal Gilmour.

Na YouTube ima nova pesem Pink Floydov že več kot 1,45 milijona ogledov. Dostopna je sicer tudi preko drugih pretočnih strani.

Novo pesem skupine Pink Floyd vizualno spremlja podoba sončnice. Navdih zanjo je bil video, ki prikazuje ukrajinsko žensko, ki dvema oboroženima ruskima vojakoma med drugim izreče besede: "Vzemite ta semena in jih dajte v žepe. Tako bodo sončnice zrasle, ko boste vsi tukaj počivali."

Gilmour je že kmalu po ruskem napadu na Ukrajino izrazil svoje nasprotovanje vojni in tvitnil: "Putin mora oditi". Skupina je v znak protesta proti napadu svojo glasbo tudi že umaknila z ruskih in beloruskih strani za pretakanje.

saEpkcVi1d4