Vučić o Putinu: »Ne bom sprejel tega, da mu pravijo Hitler, norec in histerik«

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je poudaril, da Srbija ne bo obrnila hrbta Rusiji

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v intervjuju za srbsko nacionalno televizijo RTS razkril podrobnosti telefonskega pogovora z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Dejal je, da je Srbija za izključitev Rusije iz Svetu za človekove pravice v četrtek glasovala zaradi velikih pritiskov. Sankcij proti Rusiji ne namerava uvesti.

"Dolgo se poznava in ne bom sprejel tega, da mu pravijo Hitler, norec in histerik. On je stabilen in racionalen," je med gostovanjem na RTS dejal Vučić. Dodal je, da Putina v sredinem telefonskem pogovoru ni spraševal o vojni v Ukrajini, mu je pa ruski predsednik rekel, da se "položaj v Ukrajini razvija po njegovih načrtih".

Vučić je pojasnil tudi, zakaj je Srbija, ki velja za rusko zaveznico, v četrtek v Generalni skupščini ZN glasovala za izključitev Rusije iz Sveta za človekove pravice. Po njegovih besedah se je Srbija znašla pod velikimi pritiski in izsiljevanji. Prvotna odločitev je bila, da se vzdrži glasovanja, a se je nato zaradi pritiskov odločila drugače.

"Srbija je žrtev velikega izsiljevanja. Srbiji grozi 'jedrski udar', ne oborožen, ampak v obliki paketa sankcij in zaustavitve evropske poti. In kaj naj potem naredimo, sprašujem domoljube," je dejal. Kot je poudaril, ne bodo obrnili hrbta Rusiji, a obenem ostajajo na evropski poti. Srbija je po njegovih besedah vojaško nevtralna, ne pa politično nevtralna država, saj je na poti pridruževanja Evropski uniji.

Srbija se ni pridružila sankcijam Zahoda proti Rusiji, Vučić pa se bo trudil, da tako tudi ostane. Dodal je, da je o tem govoril tudi s Putinom. "To je nemogoč položaj, vendar mi še naprej skrbimo za našo državo in še naprej se nam javljajo vlagatelji," je dejal.

Vučić se je med gostovanjem na RTS dotaknil tudi nedeljskih predsedniških, parlamentarnih in lokalnih volitev. Vučić in njegova Srbska napredna stranka (SNS) sta na predsedniških in parlamentarnih volitvah zmagala, še vedno pa ni znano, kaj se bo zgodilo z Beogradom. Mestna volilna komisija je razveljavila volitve za beograjsko skupščino na štirih voliščih, obstaja pa tudi možnost, da se volitve v Beogradu v celoti ponovijo.

Končni rezultati volitev bodo znani do 25. aprila, potem pa bo sledilo oblikovanje parlamenta in vlade. Po besedah Vučića bo Srbija imela novo vlado pred avgustom.

Vučić ima pri oblikovanju parlamentarne večine dve možnosti. Ena je koalicija s Stranko vojvodinskih Madžarov, ki mu daje tesno večino, druga pa z dosedanjimi koalicijskimi partnerji, socialisti Ivice Dačića. SNS bo namreč v parlamentu pripadlo 120 od 250 poslanskih sedežev, socialistom 32, Madžarom pa šest.

