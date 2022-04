V Sloveniji je demokracija na smrtni postelji

Čez dva tedna imamo ne le pravico, ampak tudi odgovornost, da gremo na volitve

© Gašper Lešnik

Dragi prijatelji, drage prijateljice, dragi vsi, ki vsak petek že dve dolgi leti prihajate na ulice, dragi vsi, ki ste vzdržali dve leti groženj, nelegalnih kazni, trolovskih in drugih napadov.

Srčno upam, da tem mukam čez dva tedna prihaja konec.

Zakaj smo danes spet tukaj? Zato, ker je v Sloveniji demokracija na smrtni postelji.

Kaj je demokracija?

Demokracija pomeni, da imamo pravico povedati svoje mnenje. Demokracija pomeni, da lahko gremo na ulice. Demokracija pomeni, da imamo kritične in svobodne medije. Demokracija pomeni, da nimamo korupcije.

Toda ne pozabimo: demokracija je pravica in odgovornost.

Čez dva tedna imamo ne le pravico, ampak tudi odgovornost, da gremo na volitve. In če želimo ohraniti demokracijo, moramo reči ne avtoritarizmu, ki se je zajedlo v vse pore naše družbe.

Ne moramo reči tudi svoji lastni pasivnosti, pa pišmouhovstvu in še posebej prepričanju, da če bomo lepo v miru delali in bili tiho, se nam tudi v avtoritarizmu ne bo kaj hudega zgodilo.

Vaclav Havel je že pred več kot 40 leti ugotavljal, da se avtoritarizem lahko zruši, če zmaga resnica, če se ljudje nehajo uklanjati oblasti iz strahu, če se ljudje nehajo na zunaj delati, da verjamejo v laži, za katere zasebno vedo, da niso resnične.

Danes je odnos med resnico in lažjo veliko bolj zapleten, kot v časih Havlovih bojev. Danes oblast sploh ne zanima več, kaj je resnica. Ne gre le za to, da zmaguje laž, amapk za to, da oblast z vsemi sredstvi deluje v smeri, da ljudje ničemur več ne verjamejo.

Dragi prijatelji, drage prijateljice, razumeti moramo, da avtoritarci danes zmagujejo s pomočjo spina, s pomočjo zvijačnih mehanizmov propagande, ustvarjanjem dvoma v resnico in z ustvarjanjem apatije, ko se ljudje zaprejo v svoje mehurčke, se nehajo ukvarjati s svetom okoli sebe, si zprejo oče in zatisnejo ušesa.

Mi, ki smo danes tukaj, si ne zatiskamo oči.

Mi vemo, da naša družba pluje v vse bolj avtoritarno smer.

Vemo, da moramo sedanji avtoritarni oblasti reči: dovolj je bilo korupcije, manipulacije, razgradnje državnih institucij, uničevanja medijev, napadov na sodstvo, privatizacije zdravstva.

In še posebej – dovolj je obglavljanja demokracije.

Tik pred volitvami, pa ne smemo pozabiti nekaj ključnih točk, ki jih je pred par leti opisal poljski novinar Martin Mycielski, kako sodobni avtokrati prihajajo na oblast. To se je pravkar zgodilo na Madžarskem in v Srbiji.

Zapomniti si moramo, sodobni avtoritarci pridejo na oblast na demokratičnih volitvah, kjer zmagujejo s pomočjo na strahu temelječe kampanje, ki izkrivlja resnico in ustvarja raznovrstne sovražnike. Na nas je, da na volitvah podpremo stranke, ki se upirajo avtoritarizmu!

Avtoritarci vladajo s pomočjo strategije: deli in vladaj. Njihova moč je v tem, da so združeni, da sledijo eni ideologiji in govorijo v en glas. Zato je še kako nujno, da tudi mi govorimo v en glas in naredimo vse, da se nas ne razdeljuje. Ne smemo pozabiti, da se borimo za skupno dobro.

Avtoritarci si pokorijo javne medije in jih spremenijo v svoj propagandni stroj. Zato je nujno, da se mi borimo za vsak medij, ki pade v nemilost pri oblasti, za vsakega novinarja, ki je označen za izdajalca. Brez medijske svobode ni demokracije.

Avtoritarci so mojstri izkrivljanja dejstev in širjenja lažnih novic. Zelo uspešni so, ko igrajo na čustva ljudi, ko širijo informacije o domnevnih škandalih vezanih na nasprotnike režima. Mi ne smemo padati na limance škandaloznih zgodb, ki jih bodo te dni polni oblasti naklonjeni mediji. Videti moramo skozi dimne bombice, ki jih z njihovo pomočjo meče oblast.

Avtoritarna oblast naredi vse, da prevzame nadzor nad sodišči, še posebej nad ustavnim sodiščem. In kot opazujemo že dve leti, avtoritarna oblast poskuša vzeti ljudem pravico, da demonstrirajo. In to v imenu varnosti! Mi smo tukaj, ker prepovedi demonstracij ne bomo dovolili.

Avtoritarna oblast se vselej trudi, da na novo piše zgodovino, da spreminja učne načrte, si prisvaja nacionalne simbole ter spreminja besednjak. Na nas je, da se temu upremo.

Avtoritarna oblast v državne inštitucije nastavlja svoje podpornike. Na nas je, da se temu upremo.

Te dni si avtoritarna oblast poskuša podjarmiti tudi znanost. Tisti, ki delamo v znanstvenih ustanovah, smo v sredo temu odločno in javno rekli ne. Ne dovoljujemo, da se uničuje slovensko znanost in da se za javni denar ustanavljajo nekakšni inštituti za vladne podrepnike.

Dragi prijatelji, drage prijateljice, prihajajo volitve, ki so najpomembnejše v zgodovini naše mlade države.

Na nas je, da ji omogočimo demokratično prihodnost.

Na nas je, da rečemo ne avtoritarizmu.

Na nas je, da se s kolesi končno zapeljemo v novo slovensko pomlad, brez starih pomladnikov, ki so postali ledeni ljudje.

© Janez Zalaznik

**Besedilo je govor filozofinje dr. Renate Salecl na petkovem protivladnem protestu v Ljubljani, 8. aprila 2022**