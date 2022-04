Vodi Gibanje Svoboda, podpora raste tudi Levici

Podpora med strankami, ki bi se prebile v DZ, je najbolj zrasla Gibanju Svoboda in Levici, stranke SDS, SD in NSi pa so zabeležili padec

Robert Golob, predsednik stranke Gibanje Svoboda

Na volitvah v DZ, če bi volili le opredeljeni volivci, bi največ, 27,3 odstotka glasov, prejelo Gibanje Svoboda. Na drugo mesto bi se z 21,4 odstotka glasov uvrstila SDS, na tretje pa stranka Levica z 12 odstotki glasov, kažejo rezultati zadnje ankete Volitve 2022, ki jo za Večer, Dnevnik, Svet24 in Primorske novice izvaja agencija Ninamedia.

Na četrto mesto bi se uvrstila SD, ki bi jo volilo 9,8 odstotka vprašanih. LMŠ bi izbralo 5,7 odstotka vprašanih, NSi pa 4,6 odstotka. V DZ bi se tako prebilo šest strank. Stranki SAB bi volivci namenili 3,8 odstotka glasov, koaliciji Povežimo Slovenijo pa 3,3 odstotka.

Med vsemi vprašanimi, med katerimi so upoštevani tudi tisti, ki še ne vedo, koga bi volili, so odstotki nižji. Za Gibanje Svoboda bi glasovalo 23 odstotkov vprašanih, za SDS pa 18,1 odstotka. Za Levico bi se izreklo 10,1 odstotka vprašanih, za SD pa 8,3 odstotka. Na peto mesto se je prebila stranka LMŠ, ki bi jo izbralo 4,8 odstotka vprašanih. V DZ bi se torej prebilo pet strank. Stranki NSi bi svoj glas namenilo 3,9 odstotka vseh vprašanih, stranki SAB 3,2 odstotka, koaliciji Povežimo Slovenijo pa 2,8 odstotka vprašanih.

V primerjavi s prejšnjo raziskavo javnega mnenja Volitve 2022, ki jo je Ninamedia izvedla med 21. in 24. marcem, je podpora med strankami, ki bi se prebile v DZ, zrasla Gibanju Svoboda in Levici, stranke SDS, SD in NSi pa so zabeležili padec podpore. Gibanju Svoboda je podpora zrasla za 2,3 odstotne točke, Levici za 2,2 odstotne točke. SDS je podpora padla za 1,4 odstotne točke, NSi za 1,2 odstotne točke in SD za 0,3 odstotne točke. Padec podpore je zabeležila tudi koalicija Povežimo Slovenijo (0,5), stranki SAB pa je podpora zrasla za 0,2 odstotne točke.

V navedeni anketi je sicer 15,5 odstotka takih, ki svoje izbire niso želeli razkriti, se še niso odločili ali pa ne bi volili nobene izmed strank.

V vprašalniku ankete so merilci javnega mnenja sodelujočim zastavili vprašanje, katero stranko izmed naštetih bodo volili na prihajajočih aprilskih parlamentarnih volitvah. Imena strank so navajali, odgovarjali pa so tisti, ki so predhodno potrdili, da se bodo udeležili volitev. Sodelovalo je 1050 vprašanih.