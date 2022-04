Maske v zaprtih prostorih obvezne vsaj še do velike noči

O predlogu strokovne skupine mora odločati še vlada

Mateja Logar, infektologinja, upa, da bi lahko število padlo na 35 v sedmih do desetih dneh, potem pa bi moralo na tej ali pod to mejo ostati še naslednjih sedem dni. Torej bi po predlogu stroke do sproščanja tega zaščitnega ukrepa lahko prišlo najprej v 14 dneh.

© Uroš Abram

Po predlogu strokovne skupine za covid-19 bi obvezo nošenja zaščitnih mask v večini zaprtih prostorov spremenili v priporočilo, ko bi se na intenzivnih oddelkih sedem zaporednih dni zdravilo manj kot 35 covidnih bolnikov. Vodja skupine Mateja Logar upa, da bi število 35 bolnikov lahko prvič dosegli v sedmih do desetih dneh.

Kot je v petek dejala za Televizijo Slovenija, predlog sproščanja ukrepa obveznega nošenja zaščitnih mask ne vključuje bolnišnic in domov starejših občanov: "Tam bi bile maske še vedno obvezne tudi po tem, ko bi dosegli kriterij manj kot 35 covidnih bolnikov na oddelkih intenzivne terapije v sedmih zaporednih dneh."

Za STA pa je dodatno pojasnila, da bi po njihovem predlogu pri navedenem kriteriju šteli vsi covidni bolniki, ki se zdravijo na oddelkih intenzivne terapije. Upoštevali se bi torej tako tisti, ki se na intenzivnih covidnih oddelkih zdravijo zaradi okužbe z novim koronavirusom, kot tisti, ki zdravstveno oskrbo potrebujejo zaradi druge zdravstvene težave, ob tem pa so jim potrdili okužbo s koronavirusom.

"Predlog sproščanja ukrepa obveznega nošenja zaščitnih mask ne vključuje bolnišnic in domov starejših občanov. Tam bi bile maske še vedno obvezne tudi po tem, ko bi dosegli kriterij manj kot 35 covidnih bolnikov na oddelkih intenzivne terapije v sedmih zaporednih dneh."



Mateja Logar,

vodja strokovne skupine za covid-19

Od ponedeljka do sobote se je število covidnih bolnikov na intenzivnih oddelkih sicer gibalo med 37 in 39, v nedeljo pa se je dvignilo na 42. Zadnjič je bilo število covidnih bolnikov na oddelkih intenzivne terapije v Sloveniji od 35 manjše konec avgusta lani, ko je bolnišnično oskrbo z intenzivno terapijo potrebovalo 30 oseb.

Logar upa, da bi lahko število padlo na 35 v sedmih do desetih dneh, potem pa bi moralo na tej ali pod to mejo ostati še naslednjih sedem dni. Torej bi po predlogu stroke do sproščanja tega zaščitnega ukrepa lahko prišlo najprej v 14 dneh.

O predlogu strokovne skupine mora kot doslej torej odločati še vlada.

Minister za zdravje Janez Poklukar bo v ponedeljek sicer obiskal ljubljansko infekcijsko kliniko Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, kjer se bo srečal s predstojnico klinike Tatjano Lejko Zupanc, vodjem oddelka intenzivne terapije Matjažem Jerebom ter infektologinjo in Matejo Logar.

Ali bodo v okviru sestanka govorili tudi o odpravi obveznega nošenja zaščitnih mask v zaprtih prostorih, ni znano. V UKC Ljubljana so za STA pojasnili, da bo na sestanku med drugim govora o investicijah, pa tudi o aktualnih epidemičnih razmerah.