»Izbira čez dva tedna bo pomembna za celo Evropo«

Macron Francoze pozval, naj ga podprejo in zaustavijo skrajno desnico

Francoski predsednik Emmanuel Macron je francoske državljanke in državljane pozval, naj ga v drugem krogu predsedniških volitev 24. aprila podprejo in zaustavijo skrajno desnico. "Nič še ni odločeno," je opozoril in dodal, da bo izbira čez dva tedna pomembna ne samo za Francijo, ampak za celo Evropo.

Glede na izide vzporednih volitev je Macron danes dobil med 28,1 in 29,7 odstotka glasov, kandidatka skrajne desnice Marine Le Pen, s katero se bosta čez dva tedna pomerila v drugem krogu, pa med 23,3 in 24,7 odstotka.

"Nič še ni odločeno."



Emmanuel Macron,

francoski predsednik

Macron je v nagovoru pred privrženci v Parizu dejal, da njegov projekt bolje kot projekt skrajne desnice odgovarja na izzive in strahove tistih, ki so jezni, ki kljub delu nimajo dostojnega življenja, ki se jim zdi, da niso slišani. "Naš projekt je boljši," je zatrdil.

Vse, ne glede na to, za koga so glasovali danes, je pozval, naj ga v drugem krogu podprejo, da bodo zaustavili skrajno desnico "v tem odločilnem trenutku za prihodnost naroda".

SMHd9uYD5H8

yhcLIBnG1mU

tXJx9ifH2hk