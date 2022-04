ZDA: »Rusija je v Ukrajini že doživela strateški poraz«

Ameriški svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan je v nedeljo ocenil, da se uspehi ruske vojske v Ukrajini ne bodo izboljšali

Ameriški svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan

© E. H. Wallop / Flickr

Ameriški svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan je v nedeljo ocenil, da se uspehi ruske vojske v Ukrajini ne bodo izboljšali, potem ko je predsednik Vladimir Putin centralizirano poveljstvo zaupal 60-letnemu generalu Aleksandru Dvornikovu, ki je sicer znan po neusmiljenosti do civilistov v Siriji in drugje.

Rusija doslej v Ukrajini ni imela centraliziranega vojaškega poveljstva. "Noben general in nobeno imenovanje ne more izbrisati dejstva, da je Rusija v Ukrajini že doživela strateški poraz. Ta general bo le še eden od avtorjev zločinov in surovosti nad ukrajinskimi civilisti. ZDA pa ostajajo odločene, da storijo vse, kar je mogoče, za podporo Ukrajincem za odpor proti njemu in proti silam, ki jim poveljuje," je na televiziji CNN dejal Sullivan.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki je za televizijo Fox News povedala, da prevzem vodstva s strani generala, ki je odgovoren za grozodejstva v Siriji, kaže, da se bo to, kar so že doslej videli v Ukrajini, nadaljevalo. Američani menijo, da se obeta okrepljen in bolj osredotočen pritisk na jug in vzhod Ukrajine, potem ko Rusom ni uspelo osvojiti prestolnice Kijev in severa države.

Dvornikov je vodil ruske enote v času druge čečenske vojne, leta 2015 pa je prevzel poveljevanje ruskim enotam, ki so v Siriji ohranjale na oblasti režim predsednika Bašarja Asada. Tam se je "izkazal" s surovim in neusmiljenim bombardiranjem civilistov v mestih pod nadzorom upornikov. Leta 2016 mu je Putin izročil najvišje rusko državno odlikovanje.

"Noben general in nobeno imenovanje ne more izbrisati dejstva, da je Rusija v Ukrajini že doživela strateški poraz. Ta general bo le še eden od avtorjev zločinov in surovosti nad ukrajinskimi civilisti. ZDA pa ostajajo odločene, da storijo vse, kar je mogoče, za podporo Ukrajincem za odpor proti njemu in proti silam, ki jim poveljuje."



Jake Sullivan,

ameriški svetovalec za nacionalno varnost

Nekdanji podpolkovnik sirske armade Fares al Bajuš je za ameriško tiskovno agencijo AP iz Turčije ocenil, da se v Ukrajini obeta podobna strategija "požgane zemlje" kot v Siriji, čeprav se Rusija v Ukrajini sooča z organizirano armado in ne le uporniškimi skupinami. "Dvornikov je vojni zločinec," je dejal al Bajuš.

Obrambni minister ZDA Lloyd Austin se je ukrajinskim vojakom, ki se od lanske jeseni šolajo in urijo v ZDA, pred vrnitvijo v domovino medtem v video nagovoru zahvalil za pogum in jim obljubil nadaljevanje podpore ZDA. Tiskovni predstavnik Pentagona John Kirby je povedal, da so se Ukrajinci med drugim izurili za upravljanje oboroženih brezpilotnih letal.

m1qGbJA341Y

2UlP19kSaqo

Uk0Bdzk2fmo