Dovolj gradiva za obtožnico proti Trumpu

Preiskovalni odbor napada na ameriški kongres se še ni odločil, ali bo to dejansko storil

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump

© Gage Skidmore / Flickr

Odbor predstavniškega doma, ki preiskuje napad privržencev nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa na zvezni kongres 6. januarja lani, ima dovolj dokazov, da pravosodnemu ministrstvu ZDA priporoči vložitev obtožnice proti Trumpu, je v nedeljo potrdila republikanska kongresnica Liz Cheney. A odbor se še ni odločil, ali bo to dejansko storil.

Člani odbora namreč ocenjujejo, da poteka preiskava pravosodnega ministrstva naprej tudi brez njih, in niso prepričani, ali bi bilo njihovo priporočilo za kazenski pregon Trumpa pametna poteza, ali pa bi morda naredila več škode kot koristi s političnega vidika. Odbor, ki sam ne more vlagati obtožnic, ampak lahko to le priporoči, meni, da lahko pravosodno ministrstvo tudi samo pride do istega sklepa in ustrezno ukrepa.

Cheney je ena od zgolj dveh republikanskih članov omenjenega odbora, sicer pa hčerka nekdanjega podpredsednika ZDA Dicka Cheneyja, se je za televizijo CNN v nedeljo odzvala na poročanje časnika New York Times na to temo.

Cheney je za CNN med drugim opozorila na Trumpov poziv privržencem, naj gredo nad kongres, in vse druge dokaze, ki jih ima odbor o pripravah na napad. "Povsem jasno je, kaj je delal predsednik Trump in kaj so delali številni okoli njega, pri čemer so vsi vedeli, da ravnajo nezakonito," je dejala.

Trump je po porazu na predsedniških volitvah novembra 2020 vztrajal, da je žrtev volilne prevare, in je celo skušal spremeniti izid volitev, da bi ostal na oblasti. Svoje privržence je prepričeval, da so jih opeharili, nakar so ti napadli kongres, da preprečijo formalno potrditev zmage demokrata Joeja Bidna.

Trumpovi odvetniki so po volitvah vložili vrsto tožb proti izidu volitev, ki pa so vse po vrsti padle, saj ni bilo dokazov o prevarah, ki bi vplivale na izid volitev. To je priznalo tudi več pristojnih članov Trumpove vlade, kot je nekdanji pravosodni minister Bill Barr, ki kljub Trumpovim pozivom ni hotel sprožiti preiskave.

Zvezni sodnik David Carter iz Kalifornije je prejšnji mesec sklenil, da je Trump najverjetneje nezakonito oviral kongres, ko je skušal spremeniti izid volitev.

