Odprava zaščitnih mask v zaprtih prostorih že v četrtek?

Minister za zdravje Janez Poklukar napovedal možnost odprave tega ukrepa že v tem tednu

Janez Poklukar, minister za zdravje, napoveduje spremembe glede obveznega nošenja zaščitnih mask v zaprtih prostorih

Strokovna skupina za covid-19 pod vodstvom Mateje Logar bo danes znova razpravljala o ukrepu obveznega nošenja zaščitnih mask v zaprtih prostorih. Minister za zdravje Janez Poklukar je ob tem napovedal možnost odprave tega ukrepa že v tem tednu. Nošenje mask bi bilo še vedno obvezno v zdravstvu in nastanitvenih enotah socialnega varstva, je dejal.

Po prvotnem predlogu strokovne skupine za covid-19 bi obvezo nošenja zaščitnih mask v večini zaprtih prostorov spremenili v priporočilo, ko bi se na intenzivnih oddelkih sedem zaporednih dni zdravilo zaradi in s covidom-19 manj kot 35 covidnih bolnikov.

Strokovna skupina bo danes znova razpravljala o možnosti odprave obveznosti nošenja mask, je v izjavi ob ministrovem obisku ljubljanske infekcijske klinike pojasnila Logar. Poudarila je, da se epidemija covida-19 v Sloveniji umirja, podobni trendi pa se nakazujejo tudi v bolnišnicah, kjer se danes na intenzivnih covidnih oddelkih zaradi covida-19 zdravi 22 bolnikov. V skupini bodo tako razpravljali, če bi bilo maske mogoče odpraviti že v tem tednu.

"Verjamem, da se spremembe iz tega naslova lahko nadejamo že v četrtek."



Janez Poklukar,

minister za zdravje RS

"Verjamem, da se spremembe iz tega naslova lahko nadejamo že v četrtek," je ob tem napovedal Poklukar. Po njegovih besedah bi nošenje mask v zaprtih prostorih ob morebitni odpravi ukrepa do nadaljnjega ostalo obvezno v zdravstvu in v nastanitvenih enotah socialnega varstva, torej v domovih starejših.

Kot je dejal, bi nošenje mask ob odpravi še vedno priporočali tudi vsem starejšim in imunsko oslabelim.

Na vprašanje, če so se do morebitne odprave mask v zaprtih prostorih opredelili tudi epidemiologi, je Poklukar odgovoril, da je z njimi o tem razpravljal prejšnji teden. Po njegovih besedah so se epidemiologi strinjali, da "ne smemo stremeti k temu, da maske postanejo nova normalnost," a končnega stališča do morebitne odprave zaščitnih mask niso sprejeli.

Tako Logar kot Poklukar sta sicer večkrat zagotovila, da pri morebitni odpravi zaščitnih mask tik pred volitvami v DZ ne gre za politično odločitev.

