»Če želi Macron zmagati, mora v središče postaviti skrbi Francozov«

Politična analitičarka opozarja, da bo moral aktualni francoski predsednik Macron v boj za glasove volivcev

"Če je pred petimi leti sedanji predsednik Emmanuel Macron že vnaprej vedel, da bo v drugem krogu volitev premagal skrajno desničarko Marine Le Pen, so letos razmere precej bolj negotove, Macron bo moral v boj za glasove volivcev, zelo aktiven bo moral biti, da prepriča kar največ ljudi," je za STA dejala Mathilde Ciulla iz pariške pisarne ECFR.

Razmere so zelo drugačne kot leta 2017, ko sta se v drugem krogu predsedniških volitev prav tako pomerila Macron in Le Pen, je dejala programska koordinatorica pariške pisarne think-tanka Evropski svet za zunanje odnose (ECFR).

V nedeljskem prvem krogu volitev je Emmanuel Macron prejel 27,6 odstotka glasov, Marine Le Pen pa 23,4 odstotka. Ankete pred drugim krogom, ki bo 24. aprila, napovedujejo tesen izid, sedanji predsednik naj bi dobil med 51 in 53 odstotkov glasov, medtem ko je leta 2017 protikandidatko s skrajne desnice premagal s 66 odstotki.

Ciulla je dejala, da bodo pomembni glasovi volivcev levičarja Jean-Luca Melenchona - ta je v nedeljo le malo zaostal za Le Pen in je dobil 21,9 odstotka glasov. Melenchon je svoje volivce pozval, naj ne dajo glasov desničarki, a jim obenem ni rekel, naj glasujejo za sedanjega predsednika. Lahko se zgodi, da dela njegovih volivcev čez dva tedna sploh ne bo na volišče.

Melenchon, ki glasno opozarja na socialne neenakosti in probleme, ima veliko podpore med volivci v velikih mestih, je povedala Ciulla. Na glasove v velikih mestih lahko računa tudi Macron, manj pa Marine Le Pen, ki po drugi strani dobiva glasove na podeželju.

Vodja Nacionalnega zbora je pred prvim krogom volitev izpostavljala predvsem padanje kupne moči, poudarjala je, da je za razliko od predsednika blizu volivcem in jih razume. "Macron pa je kampanjo začel pozno, ni bil zelo dejaven, ampak zdaj bo moral v boj, če hoče zmagati," je poudarila Ciulla.

Mathilde Ciulla,

Evropski svet za zunanje odnose (ECFR)

Čeprav Le Pen ne govori več o izstopu Francije iz EU kot pred petimi leti, njena politika v osnovi ostaja enaka, le da zdaj želi Evropo spremeniti od znotraj, je povedala analitičarka. Meni, da bi se, če bi bila izvoljena za predsednico, Marine Le Pen hitro povezala z vladama v Budimpešti in Varšavi ter postala njuna zaveznica.

Njena zmaga bi nedvomno imela velike posledice za Evropo, usmeritev Francije bi bila zelo drugačna, je opozorila.

Glede Nata Le Pen vztraja, da bi morala Francija izstopiti iz skupne poveljniške strukture, a bi to storila šele po koncu vojne v Ukrajini. To je po mnenju analitičarke ECFR paradoksalno, saj v bistvu priznava, da je Nato potreben in koristen.

Zunanjepolitične teme sicer nikoli niso bile v ospredju zanimanja francoskih volivcev, a letos so bile stvari nekoliko drugačne, najprej zaradi umika iz Afganistana in nato vojne v Ukrajini.

"Po izbruhu vojne je priljubljenost Macrona narasla, a je nato padla, medtem ko je Le Pen zelo pazila, da ni omenjala svojih preteklih povezav z Rusijo in sodelovanja s predsednikom Vladimirjem Putinom."

Obenem je opozorila, da bo moral biti Macron pred drugim krogom zelo previden, ko oziroma če bo načenjal vprašanje protikandidatkinega sodelovanja z Rusijo. "Če želi zmagati, se mora namreč predvsem osredotočiti na domača vprašanja, v središče mora postaviti skrbi Francozov, kar je že doslej počela Marine Le Pen," je dejala.

