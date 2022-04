Biden ni prepričal indijskega premierja v ostrejše ukrepe proti Rusiji

Ameriški predsednik Joe Biden in indijski premier Narendra Modi sta danes na virtualnem srečanju razpravljala o številnih temah, glede Ukrajine pa sta našla skupen jezik le glede potrebe po miru in pomoči ukrajinskim civilistom. Indija še vedno zavrača sankcije proti Rusiji zaradi napada na Ukrajino.

Ob virtualnem srečanju voditeljev držav je potekalo tudi ministrstvo zasedanje ZDA in Indije na ravni obrambnih in zunanjih ministrov. Indijski obrambni minister Rajnath Singh in minister za zunanje zadeve Subrahmanyam Jaishankar sta na obisku v ZDA že od nedelje in sta bila v Beli hiši skupaj z Bidnom ter obrambnim ministrom Lloydom Austinom in državnim sekretarjem Antonyjem Blinknom.

Biden je dejal, da sta ZDA in Indija dve živahni demokraciji, ki ju skrbijo globalni izzivi, kot so koronavirus, zdravstvo, podnebne spremembe in varnost, pri čemer se je zahvalil Indiji za humanitarno pomoč Ukrajincem, ki trpijo grozljiv napad. "ZDA in Indija bosta nadaljevali tesna posvetovanja glede ubadanja z destabilizacijskimi posledicami ruske vojne," je dejal Biden.

Posvetovanja potekajo sicer od začetka ruske invazije, vendar Indija skuša ostati nevtralna. Modi je položaj v Ukrajini opredelil kot zelo zaskrbljujoč in omenil, da je pred tedni tam obtičalo 20.000 Indijcev, večinoma študentov, od katerih je eden umrl. "Večkrat sem govoril z voditeljema Rusije in Ukrajine in nisem le pozival k miru ampak predlagal neposredne pogovore med obema," je dejal.

"Nemudoma smo obsodili poboje civilistov in pozvali k neodvisni preiskavi. Upamo, da bodo pogovori med Rusijo in Ukrajino privedli do miru," je dejal Modi in opisal, kako njegova država dostavlja humanitarno pomoč Ukrajini in sosednjim državam. Izrekel je nekaj pohval na račun Bidna in omenil, da Indija letos praznuje 75. obletnico neodvisnosti ter odnosov z ZDA.

Biden ga je opozarjal, da tako ne bodo ustavili vojne in med drugim naraščanja svetovnih cen hrane zaradi vojne. Indija trenutno dobiva rusko nafto z 20-odstotnim popustom glede na svetovne cene, ruski zunanji minister Sergej Lavrov pa hvali indijsko mednarodno držo.

Po drugi strani pa iz ZDA uvaža devet odstotkov nafte, trgovinska menjava med državama pa je bila lani vredna 113 milijard dolarjev, kar je 45 odstotkov več kot leta 2020. Bidnova vlada je tudi odpravila omejitve na uvoz indijskega sadja v ZDA, ZDA pa lahko po novem v Indijo izvažajo tudi svinjino, češnje in nekatere druge pridelke.

ZDA so v času pandemije covida-19 Indiji pomagale s 500 milijoni dolarjev vrednimi zdravili in opremo, Indija pa proizvaja nekaj ameriških cepiv. Vrednost neposrednih naložb ZDA v Indijo je v obdobju od 2020 do 2021 narasla za štiri milijarde dolarjev na 14 milijard.

