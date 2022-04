Kaj je avstrijski kancler povedal Putinu?

Avstrijski kancler Karl Nehammer je po srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom dejal, da je bil njun pogovor zelo neposreden, odkrit in oster

Na obrobju Moskve sta se danes sešla ruski predsednik Vladimir Putin in avstrijski kancler Karl Nehammer, ki je po približno enournem pogovoru dejal, da je bil ta zelo neposreden, odkrit in oster. Glavno sporočilo kanclerja je bilo, da se mora vojna nemudoma končati, saj so v njej na obeh straneh samo poraženci, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Moje najpomembnejše sporočilo ruskemu predsedniku je bilo, da se mora vojna nemudoma končati, saj so na obeh straneh samo poraženci," je dejal Nehammer in hkrati dodal, da sta s Putinom spregovorila tudi o hudih vojnih zločinih v Buči in drugih krajih v Ukrajini, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Pri tem pa je avstrijski kancler poudaril, da morajo vsi, ki so za zločine odgovorni, tudi odgovarjati. Vendar pa je opomnil, da Putin mednarodni skupnosti in mednarodnemu pravu ne zaupa, med pogovori pa naj bi vztrajal, da je za poboje v Buči odgovorna Ukrajina, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

"Putinu sem nedvoumno povedal tudi, da bodo sankcije proti Rusiji ostale v veljavi in se še zaostrovale, vse dokler bodo v Ukrajini umirali civilisti," je opozoril.

Karl Nehammer,

avstrijski kancler

Prav tako kancler ni optimističen glede končanja ruske ofenzive na vzhodu Ukrajine in opozarja, da se ruske sile pripravljajo na "brutalen in obsežen napad". O tem namerava obvestiti tudi predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.

Optimizem vidi le v tem, da se je Putin še vedno pripravljen pogajati, a le v okviru diplomatskih prizadevanj v Turčiji. "Istanbulski proces je trenutno edina možna oblika soočenja med Rusi in Ukrajinci," je poudaril.

Kancler je obisk označil kot njegovo dolžnost pri iskanju miru. "Iz moje odgovornosti izhaja dolžnost, da ne pustimo nikogar na cedilu, da bi dosegli prekinitev sovražnosti ali vsaj humanitarni napredek za trpeče civilno prebivalstvo v Ukrajini," je še dodal.

Nehammer je bil prvi voditelj katere od članic EU, ki je obiskal Moskvo od začetka vojne v Ukrajini. Pogovori so potekali v rezidenci ruskega predsednika v kraju Novo Ogarjovo na obrobju Moskve.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da ni predvidena objava posnetkov s srečanja, prav tako pa ruska stran ne bo posredovala informacij o pogovoru.

