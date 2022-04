Janševa vlada povzroča škodo s skrivanjem nove makroekonomske napovedi

»Želimo opozoriti, da na Umar dnevno prejemamo vprašanja predstavnikov različnih institucij, podjetij, veleposlaništev in tudi posameznikov o tem, kdaj bodo številke uradne,« opozarjajo na Uradu za makroekonomske analize in razvoj (Umar)

Janševa vlada: premier in njegova podpredsednika vlade (minister za obrambo Matej Tonin in minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek)

Urad za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je Pomladansko napoved gospodarskih gibanj 2022 pripravil v prvi polovici marca, v vladni postopek so jo oddali 16. marca. »Direktorica Umar mag. Maja Bednaš je 24. 3. 2022 napoved predstavila na seji vlade, vendar je bila obravnava naše točke prekinjena. V sledečem tednu (31. 3.) in tudi minuli teden (7. 4.) napoved na dnevni red seje vlade ni bila uvrščena,« pojasnjujejo na Umarju.

V skladu z 9. členom zakona o javnih financah se vlada s Pomladansko napovedjo zgolj »seznani«, ne more pa zahtevati vsebinskih popravkov. Do seznanitve ima napoved ima v skladu z zakonom status »interno« in je Umar ne sme objaviti.

Določene številke iz Pomladanske napovedi so sicer že v javnosti in so po naših informacijah točne; tako je napoved gospodarske rasti za letos znižana iz 4,6 na 4,2 odstotka, za prihodnje leto iz 3,3 na tri odstotke, za leto 2024 pa naj bi Umar napovedoval 2,8-odstotno rast. »Ocenjujemo, da ni vsebinskih ali strokovnih razlogov za popravke napovedi, ki je bila v vladno proceduro poslana 16. marca; glede na vse znane podatke, informacije in predpostavke je napoved realistična,« pravijo an Umar in dodajajo, da napovedi mednarodnih institucij v zadnjem času »še dodatno opozarjajo na negativna tveganja«.

Neobjava Pomladanske napovedi je očitno del predvolilnega taktiziranja vlade – očitno realne številke niso skladne z vladno komunikacijsko strategijo, kar pa povzroča širšo škodo mnogim. »Želimo opozoriti, da na Umar dnevno prejemamo vprašanja predstavnikov različnih institucij, podjetij, veleposlaništev in tudi posameznikov o tem, kdaj bodo številke uradne, saj pri svojem delu in pripravi poročil ter poslovnih načrtov izhajajo iz naših postavk in napoved pričakujejo že od sredine marca,« opozarjajo na Umar.

Na Umar posebej opozarjajo tudi, da je napoved podlaga za pripravo Programa stabilnosti, ki ga mora Republika Slovenija skladno z Evropskim semestrom oddati do konca aprila. V kakšni fazi je priprava tega dokumenta, glede na to, da so volitve 24. aprila, ni jasno. Program stabilnosti zahteva Evropska komisija, v njem pa mora vsaka država podati tudi fiskalne projekcije in ocene vzdržnosti javnih financ. Zaradi številnih predvolilnih »bonbončkov«, ki so bili možno zaradi umika fiskalnih pravi v epidemiji, bodo te projekcije verjetno prvič tudi uradno pokazale zaskrbljujočo sliko. Nenazadnje je Evropska komisija že v jesenski napovedi Sloveniji napovedala najvišji strukturni primanjkljaj v evrskem območju, in sicer 6,2 odstotka letos in 5,5 odstotka prihodnje leto, medtem ko je povprečje evrskih držav 3,9 oziroma 2,8 odstotka.

Zadnjih deset let se objava Pomladanske napovedi nikoli ni pomaknila v april, denimo lani je bila napoved objavljena 24. marca, leta 2020 12. marca, leta 2019 21. marca in leta 2018 15. marca.