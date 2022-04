Delo Janševe vlade kot neuspešno ocenjuje več kot 60 odstotkov vprašanih

Slabi dve tretjini vprašanih (61,4 odstotka) delo vlade ocenjuje kot neuspešno, kaže javnomnenjska raziskava Vox populi, ki jo za Dnevnik in Večer izvaja Ninamedia. Kot uspešno delo vlade ocenjuje 31,5 odstotka vprašanih, sedem odstotkov pa ne ve, kako ocenjuje delo vlade. Najbolj priljubljen politik je predsednik republike Borut Pahor.

Drugo mesto na lestvici priljubljenosti politikov je zasedel predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, tretje pa minister za zdravje Janez Poklukar.

Sledijo evropska poslanka Ljudmila Novak (NSi), evropska poslanka in predsednica SD Tanja Fajon, ljubljanski župan Zoran Janković, zunanji minister Anže Logar (SDS), predsednik DZ Igor Zorčič, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec (NSi) in poslanec Dejan Židan (SD).

Vox populi je javnomnenjski raziskovalni projekt časnikov Dnevnik in Večer, ki ga izvaja agencija Ninamedia. Tokratno raziskavo so opravili med 4. in 7. aprilom na vzorcu 700 oseb.