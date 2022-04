Biden: »Je res skrajno, če želiš preprečiti dostop do orožja ljudem, ki ga ne bi smeli imeti?«

Predsednik ZDA ukrepa proti strelnemu orožju, ki mu ni mogoče slediti

Ameriški predsednik Joe Biden je v ponedeljek podpisal nove regulacije glede strelnega orožja, ki si ga lahko izdela vsak sam.

Ameriški predsednik Joe Biden je v ponedeljek podpisal nove regulacije glede strelnega orožja, ki si ga lahko izdela vsak sam, in na položaj direktorja agencije za alkohol, tobak in strelno orožje (ATF) imenoval nekdanjega zveznega tožilca iz Ohia Steva Dettelbacha, ki pa najverjetneje ne bo dobil senatne potrditve.

ZDA so imele sicer od leta 2006 odkar položaj zahteva senatno potrditev, le enega direktorja ATF, drugi pa so bili vršilci dolžnosti, saj orožarski lobi z republikanci in nekaterimi demokrati v senatu blokira potrditve.

Biden je na položaj direktorja ATF imenoval najprej Davida Chipmana, ki pa ni uspel zbrati senatne podpore, saj je v preteklosti sodeloval z organizacijo, ki si prizadeva za ostrejše regulacije orožja. Dettelbacha najverjetneje čaka enaka usoda, da ga po več mesecev čakanja ne bodo potrdili.

Nova pravila oziroma regulacije, ki jih je podpisal Biden, zadevajo orožje, ki mu ni mogoče slediti. To je strelno orožje, ki si ga lahko vsak izdela iz posameznih delov kupljenih na internetu ali od zasebnih izdelovalcev orožja. Nova pravila širijo definicijo strelnega orožja, ki je pod zveznimi regulacijami, saj so v to po novem vključeni tudi posamezni sestavni deli.

Ti sestavni deli bodo morali po novem imeti serijske številke, prodajalci pa bodo morali pred prodajo opraviti preverjanje morebitne kriminalne preteklosti kupca. Pravila zadevajo tudi orožje, ki je že v obtoku. Prodajalci bodo morali takšno orožje ustrezno opremiti s serijskimi številkami, preden jih lahko prodajo.

V ZDA je orožja več kot dovolj, vendar pa v zadnjih letih narašča uporaba pištol in pušk, ki so sestavljene doma ali natisnjene s 3D-tiskalniki. Od leta 2016 do leta 2020 so policisti na prizoriščih zločinov zasegli skupaj 24.000 kosov takšnega orožja. Policija Philadelphie poroča, da so v zadnjih dveh letih na krajih zločinov našli 500 odstotkov več takšnega orožja. V mestu New York so jih od januarja zbrali skupaj 131.

"Vsak lahko tole naroči po internetu. Teroristi, družinski nasilneži. Kupcem ni potrebno skozi preverjanje preteklosti, ker orožje nima serijskih številk."

Joe Biden,

ameriški predsednik



Joe Biden,

ameriški predsednik

Demokratski predsedniki v ZDA sicer sami ne morejo storiti veliko proti orožju, ker zakone sprejema kongres, kjer ima močno vlogo orožarski lobi. V primeru, da sprejmejo regulacije v okvirju obstoječe zakonodaje, pa jo lahko uničijo sodišča zaradi drugega amandmaja k ustavi, ki si ga razlagajo, da ima skoraj vsak pravico do orožja.

Strelski pokoli se medtem nadaljujejo, v zadnjih letih pa beležijo tudi porast nasilnega kriminala. "Ta pravila so označili za skrajna. Skrajna. Je res skrajno, če želiš zaščititi policiste in otroke, če želiš preprečiti dostop do orožja ljudem, ki ga ne bi smeli imeti," je dejal Biden in napovedal, da bodo nova pravila rešila življenja.

Predsednik je potem nakazal, kako enostavno je sestaviti doma orožje, ki mu ni mogoče slediti iz sestavnih delov kupljenih na internetu. "Vsak lahko tole naroči po internetu. Teroristi, družinski nasilneži. Kupcem ni potrebno skozi preverjanje preteklosti, ker orožje nima serijskih številk," je dejal Biden.

Bidna je na dogodku v Rožnem vrtu Bele hiše predstavila Mia Trenta, ki je preživela šolski strelski pokol leta 2019 v Kaliforniji. Dva njena sošolca sta bila ubita s takšnim orožjem.

