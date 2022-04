Zamrznitev premoženja tudi hčerama Vladimirja Putina

Japonska je danes napovedala nove sankcije proti Rusiji zaradi invazije na Ukrajino, ki vključujejo zamrznitev premoženja dodatnih 398 oseb, vključno s hčerama ruskega predsednika Vladimirja Putina ter ženo in hčerko zunanjega ministra Sergeja Lavrova. Japonska se je tako pridružila skupini držav, ki so sprejele dodatne sankcije zoper Moskvo.

Govornik vlade Hirokazu Matsuno je na tiskovni konferenci dejal, da je treba sprejeti stroge sankcije, da bi preprečili nadaljnje zaostrovanje razmer in da bi čim prej dosegli prekinitev ognja za končanje vojne.

Matsuno je dodal, da "nečloveška" dejanja niso bila razkrita le v Buči, ampak tudi v številnih drugih krajih, in poudaril, da ubijanje nedolžnih civilistov krši mednarodno pravo in predstavlja vojni zločin, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Bela hiša

Nove sankcije predstavljajo uresničitve petkovih napovedi predsednika vlade Fumia Kishide, ki je takrat napovedal, da Japonska namerava zmanjšati uvoz premoga iz Rusije in ga sčasoma popolnoma ustaviti ter da bo Tokio uvedel dodatne sankcije zoper Moskvo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tokio se je o nadaljnjih sankcijah proti Rusiji tesno posvetoval s partnerji iz skupine G7, je dejal Kishida in ob tem navedel poročila o ruskih grozodejstvih v Ukrajini ter jih prvič označil za vojne zločine.

Z novim paketom sankcij, se je število oseb, ki se nahajajo na seznamu japonskih sankcij povzpelo na 499. Med njimi sta zdaj tudi Putinovi hčeri Jekaterina Tihonova in Marija Voroncova ter Lavrovova žena Marija Lavrova in njuna hči Jekaterina, poročajo tuje agencije.

Večina oseb na seznamu je povezana z dumo - spodnjim domom ruskega parlamenta - in vojsko.

Tokio se je odločil sprejeti dodatne sankcije tudi proti 28 ruskim podjetjem in organizacijam, med drugim proti Sberbanki in Alfa Banki. Sankcije tako sedaj zajemajo skupno 47 pravnih subjektov.

Tudi ZDA so danes uvedle nov sveženj sankcij proti Rusiji zaradi invazije na Ukrajino, med drugim proti zunanjemu ministru Sergeju Lavrovu ter hčerkama predsednika Vladimirja Putina Katerini Tihonovi in Mariji Putinovi. Sankcije sta dobili tudi ruski banki Sberbank in Alfa Bank.

Sankcije so uvedli še proti nekdanjemu predsedniku Rusije Dimitriju Medvedjevu, sedanjemu premierju Mihajlu Mišutinu in drugim članom ruskega sveta za nacionalno varnost. Gre sicer za standardne sankcije, ki uvajajo prepoved poslovanja Američanov z osebami in organizacijami ter zamrznitev premoženja v ZDA.

"Ti posamezniki so obogateli na račun ruskega ljudstva. Nekateri so odgovorni za podporo Putinovi invaziji na Ukrajino. Ta ukrep jim onemogoča dostop do ameriškega finančnega sistema in zamrzne vse premoženje, ki ga imajo v ZDA," je sporočila Bela hiša.

Povsem odrezani od ameriškega finančnega sistema bosta sedaj tudi Sberbank in Alfa Bank, prepovedane pa so vse morebitne nove investicije v Rusijo.

Ob tem so ameriški zvezni tožilci še vložili obtožnico proti oligarhu Konstantinu Malofejevu, ker je kršil doslej uvedene sankcije. Pravosodni minister ZDA Merrick Garland je dejal, da je Malofejev promoviral separatizem na Krimu in podpiral samooklicano Ljudsko republiko Doneck na vzhodu Ukrajine.

"To je nekaj, kar je težko razumeti in razložiti."



Dmitrij Peskov,

tiskovni predstavnik Kremlja

Gre za prvo obtožnico ruskega oligarha v ZDA po ruski invaziji na Ukrajino.

Medtem je Kremelj danes kritiziral nove sankcije ZDA proti Rusiji, ki so med drugim uperjene tudi proti hčerkama ruskega predsednika Vladimirja Putina. Po besedah tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova je odločitev o uvedbi sankcij proti predsednikovima hčerkama težko razumeti.

"To je nekaj, kar je težko razumeti in razložiti," je po poročanju ruske tiskovne agencije Interfax dejal Peskov. Kot je pojasnil, se bodo v Moskvi na to ustrezno odzvali.

ZDA so v sredo uvedle nov sveženj sankcij proti Rusiji zaradi invazije na Ukrajino, ki se med drugim nanašajo na zunanjega ministra Sergeja Lavrova ter Putinovi hčerki Katerini Tihonovi in Mariji Voroncovi. Sankcije uvajajo prepoved poslovanja z njimi in zamrznitev premoženja v ZDA.

Katerina Tihonova je dejavna na področju tehnologije in je tesno povezana z rusko vlado ter obrambno industrijo, je razvidno iz obrazložitve o uvedbi sankcij Washingtona, poroča Reuters. Marija Voroncova pa vodi vladne programe na področju genetskih raziskav, ki so prejeli milijardna sredstva Kremlja in ki jih osebno nadzira Putin.

