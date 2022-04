Cene stanovanj višje tudi na Hrvaškem

V Zagrebu so se cene nepremičnin na letni ravni zvišale za 8,8 odstotka, na Jadranu za 11,7 odstotka, v drugih delih Hrvaške pa za 4,1 odstotka

Cene stanovanjskih nepremičnin na Hrvaškem so bile v zadnjem trimesečju minulega leta za 9,1 odstotka višje kot v enakem obdobju leta 2020, so pokazali podatki hrvaškega zavoda za statistiko. V minulem letu so se cene stanovanj v povprečju zvišale za dobre štiri odstotke, je razkrila analiza hrvaškega spletnega oglasnika Njuškalo.

Cene novogradenj so se po podatkih hrvaškega zavoda za statistiko v četrtem trimesečju leta 2021 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2020 zvišale za 15 odstotkov, cene že obstoječih gradenj pa za 8,4 odstotka.

Podatki zavoda za statistiko so pokazali tudi, da so cene v zadnjem trimesečju leta 2021 v primerjavi s tretjim trimesečjem istega leta zrasle za 2,5 odstotka. Novogradnje so se v tem času podražile za 3,9 odstotka, obstoječa stanovanja pa za 2,3 odstotka. Najbolj, za 3,1 odstotka, so v zadnjem trimesečju minulega leta v primerjavi s trimesečjem prej poskočile cene na Jadranu, v Zagrebu so se zvišale za 2,4 odstotka, v drugih delih države pa za 1,4 odstotka.

Povprečna cena kvadratnega metra prodanega novega stanovanja v Zagrebu je v letu 2021 znašala 14.672 kun (1940 evrov), kar je 4,7 odstotka več kot leta 2020, na ravni države pa 13.713 kun (1820 evrov), kar je 7,8 odstotka več kot leta 2020.

Analizo cen nepremičnin na Hrvaškem je marca objavil tudi spletni oglasnik Njuškalo. Ta je pokazala, da so se cene stanovanj na državni ravni v minulem letu zvišale za 4,05 odstotka, cene hiš pa za 7,73 odstotka. Kupci so največ iskali stanovanja, velika od 50 do 60 ali od 40 do 50 kvadratnih metrov, manj pa stanovanja, večja od 80 kvadratnih metrov. Ponudba teh stanovanj je na Hrvaškem večja od povpraševanja.

Po podatkih Njuškala je povprečna cena kvadratnega metra stanovanja v Zagrebu 2297 evrov, v središču Zagreba pa 2500 evrov. Cena kvadratnega metra hiše v Zagrebu znaša 1441 evrov, cena kvadratnega metra stanovanja na obrobju Zagreba pa manj kot 2000 evrov.

Cene stanovanj so najvišje na obali. Najbolj, za 28,21 odstotka, so se podražila stanovanja v Rovinju, kjer cena za kvadratni meter v povprečju znaša 3336 evrov. Na Reki so se stanovanja podražila za 22 odstotkov in je cena kvadratnega metra 1897 evrov, v Splitu, kjer so se stanovanja podražila za 11,24 odstotka, pa 2974 evrov. Najdražja so stanovanja v Dubrovniku, kjer so cene nepremičnin v zadnjem letu sicer padle za 6,6 odstotka, a morajo kupci stanovanj za kvadratni meter še vedno odšteti v povprečju 3575 evrov.

Cene stanovanjskih nepremičnin na letni ravni po podatkih zavoda za statistiko rastejo od drugega trimesečja leta 2017, največjo rast pa so zabeležili v drugem kvartalu leta 2019, ko so se cene v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2018 zvišale za 10,4 odstotka.