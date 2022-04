Janša potrdil solastništvo Nova24TV

Janez Janša je pred preiskovalno komisijo zanikal očitke o nezakonitem financiranju stranke SDS, obenem pa je potrdil, da je pred leti postal solastnik Nova24TV

Predsednik vlade in predsednik SDS Janez Janša pred mikrofonom Nova24TV

Stranka SDS se ne financira iz tujine in se ne financira nezakonito, je včeraj pred člani preiskovalne komisije, ki preiskuje domnevno nezakonito financiranje SDS, poudaril predsednik vlade Janez Janša. Zanikal je tudi, da bi pri posojilu v višini 450.000 evrov, ki ga je stranka SDS najela pri državljanki BiH Dijani Đuđić, šlo za pranje denarja.

Pred preiskovalno komisijo DZ o domnevnem nezakonitem financiranju SDS se je včeraj nadaljevalo zaslišanje premierja in predsednika SDS Janeza Janše. Pred komisijo je 3. marca med drugim zanikal, da bi SDS v preteklosti kakorkoli vplivala na poslovanje podjetja NTV24, saj gre za delniško družbo, in podjetje Nova hiša, ki izdaja portal Nova24tv.si.

O posojilu v vrednosti 450.000 evrov, ki ga je stranka SDS leta 2017 najela pri državljanki BiH Dijani Đuđić, je Janšo včeraj spraševalo več članov preiskovalne komisije. Marka Bandellija (SAB) je med drugim zanimalo, kako komentira, da je stranka SDS vstopila v posel z Dijano Đuđić, za katero je preiskovalna komisija ugotovila, da je bila "osumljena zlorabe davčnega sistema, ponarejanja in uničevanja davčne dokumentacije in omogočanja piramidnih iger".

Janša je potrdil, da je posojilo, ki ga je SDS najela pri Dijani Đuđić, kot predsednik stranke podpisal sam, kot je takrat predvideval tudi statut stranke, je poudaril. Po njegovih besedah stranka SDS omenjenega posojila ni najela v tujini, temveč "v Sloveniji od osebe, ki je imela slovensko davčno številko. Notar je potrdil, da deluje v skladu s pravili," je poudaril Janša.

Ob tem je zatrdil, da je bilo omenjeno posojilo preiskano pri vseh možnih organih in institucijah in edino, kar je bilo ugotovljeno glede nepravilnosti, je bila višina kredita, zaradi česar je stranka plačala globo za prekršek. "Nič drugega tu ni bilo spornega, nobenega pranja denarja niti nobenega drugega kaznivega dejanja," je dejal Janša.

Zatrdil je tudi, da je takrat prvič in zadnjič srečal Dijano Đuđić. "Nobenega Snežiča ni bilo vmes," je Janša odgovoril na vprašanje podpredsednika komisije Janija Möderndorferja, ali lahko potrdi ali zanika, da mu je posel z Đuđićevo predlagal podjetnik Rok Snežič.

Glede očitkov, da se stranka SDS financira iz Madžarske in da je bil madžarski denar neposredno porabljen za kampanjo stranke SDS, pa je Janša poudaril, da je šlo pri tem za zasebni kapital in da lahko zasebna podjetja iz držav članic EU skladno z evropskimi pravili vlagajo svoj kapital kamorkoli hočejo. Prav tako je pojasnil, da je bil madžarski kapital, vložen v Nova24TV v višini dobrih 800.000 evrov, v POP TV pa vložek tujega kapitala znaša 200 milijonov. "To so ta razmerja, o katerih se pogovarjamo. Kapital 200 milijonov v neki drugi medijski hiši, ki drastično obračunava z našo stranko, "je dejal premier.

Janša je potrdil, da je pred leti postal solastnik medijskega podjetja Nova hiša, ki izdaja spletno stran Nova24TV.

Janša je potrdil tudi, da je pred leti postal solastnik medijskega podjetja Nova hiša, ki izdaja spletno stran Nova24TV. V obeh družbah je še vedno solastnik, njegov "vpliv na oba medija pa je sorazmeren z deležem, ki je 0,1-odstoten", je dodal.

Janša je že ob prihodu na komisijo povedal, da ima za zaslišanje le eno uro časa. Uvodoma je zavrnil tudi očitke poslanca Koprivca, da naj bi z zadnje seje preiskovalne komisije pobegnil. "Na zadnji seji komisije sem vnaprej povedal, koliko časa imam, tudi danes je moj čas omejen, tako da prosim, da sprašujete stvari, ki se nanašajo na predmet akta, s katerim je bila preiskovalna komisija ustanovljena," je med drugim dejal Janša.

