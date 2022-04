Ukrajina zajela proruskega politika

Viktorja Medvedčuka ukrajinski predsednik Zelenski Rusiji ponuja v zameno za zajete vojake

Ruska vojska nadaljuje obstreljevanje mesta Mariupolj in glede na navedbe ukrajinske vojske načrtuje ofenzivo na tamkajšnjo jeklarno Azovstal, kjer naj bi bili ukrajinski vojaki. Ukrajinska stran je medtem v torek zajela vidnega proruskega politika Viktorja Medvedčuka, ki ga sedaj ukrajinski predsednik Rusiji ponuja v zameno za zajete vojake.

Med rusko in ukrajinsko vojsko se krepijo spopadi za nadzor nad strateškim Mariupoljem na jugu države. Mesto je od začetka marca tarča intenzivnega ruskega bombardiranja, ki se glede na današnje poročilo generalštaba ukrajinske vojske nadaljuje.

V bitki za Mariupolj je sedaj ena od osrednjih točk postala jeklarna Azovstal, napad na katero naj bi sedaj pripravljala ruska vojska. Obsežen industrijski kompleks namreč več tisoč ukrajinskih vojakov, ki ostajajo v obleganem mestu, uporablja kot eno od baz, poroča britanski BBC.

V začetku tedna so se pojavila tudi poročila, da naj bi Rusija območje jeklarne napadla s kemičnim orožjem, a te navedbe še niso bile potrjene. Da še ni povsem jasno, kakšno snov naj bi ruska stran nedavno uporabila nad mestom, je ponoči dejal tudi predsednik Volodimir Zelenski, ki dodaja, da ni mogoče izvesti celovite preiskave.

Je pa od mednarodne skupnosti terjal ukrepe proti morebitni uporabi kemičnega orožja s strani Rusije. "Odzovite se preventivno! Kajti po uporabi orožja za množično uničevanje odziv ne bo spremenil ničesar več," je dejal po poročanju britanskega BBC.

"Odzovite se preventivno! Kajti po uporabi orožja za množično uničevanje odziv ne bo spremenil ničesar več."



Volodimir Zelenski,

ukrajinski predsednik

Zatrdil je še, da so ruske sile od začetka invazije pred 48 dnevi utrpele nenadomestljive izgube.

Rusija, ki naj bi podcenjevala odpor ukrajinskih sil, se je medtem že v celoti umaknila z območja prestolnice Kijev in krepi navzočnost na vzhodu države, kjer naj bi pripravljala silovito ofenzivo za zavzetje regij Doneck in Lugansk.

Glede na poročila in satelitske posnetke, ki jih navaja BBC, Rusija kopiči enote in opremo ob meji z Ukrajino, znotraj Ukrajine pa krepi operacije okrog mesta Izjum in pripravlja napade proti Slovjansku.

"Ruski federaciji predlagam zamenjavo tega vašega tipa za naše fante in dekleta, ki so sedaj v ruskem ujetništvu."



Volodimir Zelenski

Ukrajinske sile so medtem v torek poročale o zajetju vidnega proruskega poslanca in enega najbogatejših ljudi v Ukrajini Viktorja Medvedčuka, ki zaradi tesnih vezi z Moskvo velja za kontroverzno osebnost. Po začetku ruske invazije je pobegnil iz hišnega pripora, sedaj pa so ga ukrajinske sile v posebni operaciji prijele.

Zelenski, ki je objavil njegovo fotografijo v ukrajinski uniformi in z rokami v lisicah, je danes ponudil njegovo zamenjavo za zajete ukrajinske vojake. "Ruski federaciji predlagam zamenjavo tega vašega tipa za naše fante in dekleta, ki so sedaj v ruskem ujetništvu," je dejal v videonagovoru, objavljenem na Telegramu.

JM3_ui9qFT4

XgQwKZD3-o0