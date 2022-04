Biden: »To je genocid. Putin želi izbrisati samo idejo Ukrajine.«

Ameriški predsednik Joe Biden je dejal, da bo pustil pravnikom, naj se mednarodno odločijo, ali gre v primeru ruske invazije v Ukrajini za genocid

Ameriški predsednik Joe Biden je v torek med obiskom Iowe dejal, da je ruska vojna proti Ukrajini genocid in ruskega predsednika Vladimirja Putina obtožil, da želi izbrisati samo idejo Ukrajine.

Biden je najprej namignil, da Putin izvaja genocid, vendar ni šel v podrobnosti. Na novinarsko vprašanje je kasneje odvrnil, da je res omenil genocid. "Res sem temu rekel genocid. Vse bolj jasno postaja, da želi Putin izbrisati samo idejo Ukrajine," je odgovoril.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nemudoma pozdravil izjavo. Na Twittterju je zapisal, da gre za besede resničnega voditelja. Zelenski že nekaj časa spodbuja zahodne voditelje, da storijo podobno.

ZN genocid opredeljujejo kot dejanja z namenom uničenja nacionalne, etnične, rasne ali verske skupine v celoti ali deloma.

"Zagotovo pa se mi zdi, da gre za genocid. Vse več dokazov prihaja na dan glede grozodejstev Rusov v Ukrajini in izvedeli bomo še več in pustili pravnikom, naj se mednarodno odločijo ali opredelitev ustreza."



Po opredelitvi dejanj za genocid bi morali glede na pogodbo slediti ukrepi držav članic mednarodne pogodbe proti genocidu, katere članica so ZDA. Zaradi tega na primer predsednik Bill Clinton pokola 800.000 Tutsijev v Ruandi leta 1994 ni razglasil za genocid.

Biden je odločitev o tem, ali gre za genocid po mednarodnih standardih prepustil pravnikom. "Zagotovo pa se mi zdi, da gre za genocid. Vse več dokazov prihaja na dan glede grozodejstev Rusov v Ukrajini in izvedeli bomo še več in pustili pravnikom, naj se mednarodno odločijo ali opredelitev ustreza," je dejal Biden, ki je še prejšnji teden govoril, da gre za vojne zločine in ne za genocid.

Biden, ki je znan po prenagljenih izjavah, je med zadnjim obiskom Evrope dejal, da Putin več ne sme ostati na oblasti, kasneje pa pojasnil, da ne gre za spremembo politike ZDA, ampak le izraz moralnega ogorčenja.

Macron: "Rusija je enostransko sprožila najbolj brutalno vojno"

Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je danes opozoril, da bi morali biti svetovni voditelji previdni pri izbiri besed, saj verbalna eskalacija ne bo pomagala končati vojne, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V pogovoru za francosko televizijo France 2 ni želel ponoviti Bidnovih obtožb, da Rusija izvaja genocid nad Ukrajinci.

"Rekel bi, da je Rusija enostransko sprožila najbolj brutalno vojno, da je zdaj ugotovljeno, da je vojne zločine zagrešila ruska vojska in da je zdaj treba najti odgovorne in jih postaviti pred sodišče," je dejal Macron.

"To, kar se dogaja, je noro, to je neverjetno brutalno," je dodal. "A hkrati gledam na dejstva in se želim čim bolj potruditi, da bi še naprej lahko ustavili to vojno in obnovili mir. Nisem prepričan, da verbalna eskalacija temu služi," je dejal Macron.

