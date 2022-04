»Posamezniki morajo biti odgovorni za svoje besede«

Varuh človekovih pravic Peter Svetina vse, vključene v predvolilno kampanjo, poziva, da svojo privrženost ustavnim in demokratičnim vrednotam ter dostojnemu komuniciranju izkažejo v vseh javnih nastopih

Varuh človekovih pravic Peter Svetina

Varuh človekovih pravic Peter Svetina vse, vključene v kampanjo, poziva, da svojo privrženost ustavnim in demokratičnim vrednotam ter dostojnemu komuniciranju izkažejo v vseh javnih nastopih. Kot namreč opozarja, v zadnjem obdobju argumentirano kritiko in spoštljivo komunikacijo pogosto zamenjujejo sramotenje, zmerjanje, obračunavanje in linč.

Svoboda izražanja je demokratična pridobitev, vendar pa je varovana do meja varstva drugih človekovih pravic in svoboščin oziroma pravic drugih. Dostojna komunikacija in ravnanje, ki ne posega v dostojanstvo sočloveka in mu ne krši pravic, pa je izraz zrelosti, odprtosti in etičnosti tako družbe kot posameznika, so pri varuhu v sporočilu za javnost povzeli Svetinove besede.

"Besede imajo veliko moč, zato mora biti naša javno izražena misel kultivirana, ne glede na njeno ostrino in neposrednost. Posamezniki pa morajo biti odgovorni za svoje besede," je prepričan Svetina.

Hkrati kot pomembno navaja tudi pozornost družbe na nesprejemljive prakse komuniciranja, saj se s tem postavlja jasna ločnica med sprejemljivim ali nesprejemljivim načinom komuniciranja, ki zaznamuje delovanje in mišljenje celotne družbe.

Kot so še zapisali, varuh že vrsto let izpostavlja, da je stanje na področju svobode izražanja v Sloveniji izrazito povezano z aktualnim družbenim dogajanjem. V konkretnih zadevah pa se varuh človekovih pravic vedno javno odzove, če je sovražnost uperjena proti skupinam, ki nimajo možnosti, da bi se branile same.