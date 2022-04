»Ukrajina je 'prizorišče' zločina«

Ob obisku v ukrajinskem mestu Buča je na to opozoril glavni tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) Karim Khan

Ukrajina je "prizorišče zločina", je danes ob obisku v ukrajinskem mestu Buča opozoril glavni tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) Karim Khan. Da so ruske sile v invaziji na Ukrajino verjetno zagrešile zločine proti človeštvu, pa v svojem poročilu opozarja neodvisna preiskovalna komisija Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi.

"Tukaj smo, ker imamo utemeljene razloge za domnevo, da so storjena kazniva dejanja, ki so v pristojnosti sodišča," je ob obisku Buče po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Khan.

Buča je prizorišče umorov več sto civilistov, razsežnosti grozodejstev pa so se pokazale potem, ko so se pred dobrim tednom iz krajev v okolici Kijeva umaknile ruske sile.

Ukrajina za poboje civilistov krivi ruske sile, Rusija pa odgovornost za smrt civilistov zanika. Ruski predsednik Vladimir Putin je v torek poročila o tem, da so ruski vojaki odgovorni za poboje civilistov, zavrnil kot "ponarejena".

"Moramo prebiti meglo vojne, da pridemo do resnice. To zahteva neodvisno, nepristransko preiskavo," pa je danes dejal Khan. Kot je dodal, naj bi v mestu začela delati forenzična ekipa ICC, "da se lahko resnično prepričamo, da bomo ločili resnico od fikcije".

Ruske čete so v invaziji na Ukrajino verjetno zagrešile zločine proti človeštvu, pa ugotavlja neodvisna preiskovalna komisija Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Poročilo treh pravnikov iz Avstrije, Švice in Češke je naročilo 45 držav članic Ovseja in je bilo objavljeno danes na Dunaju.

Trije izvedenci niso izrekli pravnomočne sodbe o tem, ali so bili storjeni zločini proti človeštvu. Vendar pa so opozorili, da nekateri vzorci ruskega nasilja "verjetno izpolnjujejo to kvalifikacijo".

Ti vzorci vključujejo ciljne poboje in ugrabitve civilistov, vključno z novinarji in uradniki. Po splošni definiciji se razširjeni ali sistematični napadi na civiliste štejejo za zločine proti človeštvu.

Kot navaja poročilo, so ruske enote očitno kršile svojo dolžnost varovanja civilistov. V nasprotnem primeru bi bilo število žrtev veliko manjše, uničenih pa bi bilo veliko manj domov, bolnišnic in šol.