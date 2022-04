»Drugim državam v krizi se posveča le delček pozornosti, ki je namenjena Ukrajini«

Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je opozoril, da svet s celotno človeško raso ne ravna enako, saj so nekateri bolj enakopravni kot drugi

Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je na sredini novinarski konferenci v Ženevi dejal, da svet neenako obravnava humanitarne krize, pri čemer je omenil tudi barvo kože. Drugim državam se po njegovem posveča le delček pozornosti, ki je namenjena Ukrajini.

"Ne vem, če svet res posveča enako pozornost črnim in belim življenjem," je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP dejal prvi mož WHO.

Opozoril je, da se izredne razmere v drugih delih sveta ne jemljejo tako resno kot v Ukrajini, in izrazil upanje, da se bo mednarodna skupnost "obrnila nazaj k razumu".

"Celotna pozornost, ki jo namenjamo Ukrajini, je seveda zelo pomembna. Toda niti delček te pozornosti ni namenjen Tigrayju, Jemnu, Afganistanu, Siriji ter ostalim področjem po svetu, ki so prav tako v krizi," je dodal Tedros.

"Celotna pozornost, ki jo namenjamo Ukrajini, je seveda zelo pomembna. Toda niti delček te pozornosti ni namenjen Tigrayju, Jemnu, Afganistanu, Siriji ter ostalim področjem po svetu, ki so prav tako v krizi."



Tedros Adhanom Ghebreyesus,

generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO)

"Moram biti odkrit in pošten - svet s celotno človeško raso ne ravna enako. Nekateri so bolj enakopravni kot drugi. In ko to rečem, me boli. Ker to vidim. To je zelo težko sprejeti, vendar se res dogaja."

Tedros je med drugim izpostavil krizo v regiji Tigray na severu Etiopije, od koder prihaja tudi sam. V severni Etiopiji je 17 mesecev trajajoči konflikt po podatkih ZN z domov pregnal več kot dva milijona ljudi, več kot devet milijonov ljudi pa potrebuje humanitarno pomoč.

"Dogajanje v Etiopiji je tragično. Ljudi žive zažigajo zaradi njihove etnične pripadnosti, ne da bi storili kakršno koli kaznivo dejanje. Zato moramo vzpostaviti ravnovesje. Vsako življenje moramo jemati resno, saj je vsako življenje dragoceno," je še dodal Tedros.

Y9h2lKGT6hA