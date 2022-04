Podjetnik podprl Domovino z milijonskim vložkom iz svojega žepa

Pri Zavodu Iskreni in posredno pri stranki Nova Slovenija so našli mecena

Podjetnik Aleš Štrancar je vložil milijon evrov v novo medijsko podjetje Media polis, ki bo od Zavoda Iskreni odkupilo spletni medij Domovina in tiskani tednik Domovina. V kratkem naj bi sledili še novi nakupi.

Nepričakovana novica: podjetnik Aleš Štrancar je vložil milijon evrov v novo medijsko podjetje Media polis, ki bo od Zavoda Iskreni odkupilo spletni medij Domovina in tiskani tednik Domovina. V kratkem naj bi sledili še novi nakupi. Očitno je občasno prikrito financiranje Domovine, nekakšna tabu tema domačega medijskega mainstreama, vsaj deloma končano na za slovenske razmere dokaj nepričakovan način: pri Zavodu Iskreni in posredno pri stranki Nova Slovenija, ki se izrisuje v ozadju dosedanjega projekta, so našli mecena.

Na portalu Domovina so Štrancarju, tokrat pričakovano, napisali izjemno hvalnico z naslovom »Portret znanstvenika in domoljuba«. Po njihovem slovenski prostor nima veliko tako vsestranskih in uspešnih strokovnjakov. Doktor biotehnologije je, kot poudarjajo, »velik domoljub, zaveden Primorec in Slovenec, oče petih otrok, kristjan, predvsem pa je poznan kot eden vodilnih svetovnih strokovnjakov na področju biokemije in biotehnologije ter kot direktor uspešnega ajdovskega podjetja Bio Separations«.

Medij, ki bo cenil pošteno delo

Na tiskovni konferenci so povedali, da bodo za namen financiranja novih medijev ustanovili podjetje »Media Polis«, kajti čas je za medije, ki bodo cenili pošteno delo, saj to »izgublja vrednost in želim si vzpostavitve medija, ki bo zagovarjal pošteno delo in rezultate, ki so plod dela, ne pa igric«, kot je dejal Štrancar. Od tedniku in portalu Domovina nameravajo kupiti še nekatere obstoječe portale. Medij Domovina je nastal v okviru zavoda Iskreni, tednik Domovina se je spletnemu portalu pridružil lani: o njegovem ideološkem profilu sem že večkrat poročal, a ga ni težko uganiti.

Podjetnik Štrancar naj bi imel v podjetju »Media polis« 37 odstotni lastniški delež, preostali lastniki, ki so Igor Vovk ter odgovorna urednika spletnega portala Domovina Rok Čakš in tednika Domovina Tino Mamić, pa bodo imeli vsak po 21 odstotkov. Štirje lastniki so še povedali, da svojih deležev ne bodo prodajali, s kakšnimi finančnimi vložki pa nastopajo preostali trije, nismo izvedeli.

V Domovini ponavljajo, da njihov medij nenehno raste, da ohranjajo »ugodno ceno za naročnike«. In kot je pojasnil Vovk, je tednik Domovina že po slabem letu izhajanja presegel številko 5000 prodanih izvodov. Zanimiva je tudi izbira imena podjetja, ki ga navajajo v medijskem konglomeratu blizu Novi Sloveniji. Podjetje »Media Polis«, torej s praktično enakim imenom, je bilo že ustanovljeno novembra 2005. V resnici je, ker ironija res ne počiva, uporabljalo tudi podobne prijeme oglaševalskega črpanja denarja, kot smo jih videli v primeru Domovine. Sam sem celo že izpostavil analogijo med obema: »Paradigmatski primer takšnega oglaševalskega črpanja smo opazovali v prvem Janševem mandatu skozi delovanje agencije Media Polis, ki je v treh letih svojega delovanja obrnila okoli 55 milijonov davkoplačevalskega denarja, po končani misiji pa odšla v stečaj. Vendar to ni bila nobena ovira, da celo v Društvu novinarjev Slovenije njene prelestne lastnice Milojke Balevski ne bi občasno razglašali za svojo častno članico in vabili medse, posamezni odgovorni uredniki v medijih, kjer se je pojavljala kot kolumnistka, pa so z njo kar na smučišču radi srebali šampanjec in se lotevali jagod. Imamo pač točno takšno demokracijo, kot nam jo privoščijo naši mediji.«

Media Polis ni zgolj obrnil malenkostnih 55 milijonov evrov denarja in po koncu prvega Janševega mandata takoj odšel v stečaj. Med drugim je podjetje posojalo denar stranki SDS, podobno kot kasneje Dijana Đuđić, in operativno stalo za brezplačnikoma »Slovenski tednik« in »Ekspres«; projekt v letu 2008 je peljala Janševa SDS, kot je ugotovila tudi parlamentarna preiskovalna komisija, kar so na Trstenjakovi vsa ta leta prizadevno zanikali. Ravno omenjeni projekt Media Polis, kamor sodi tudi ideja z brezplačniki, je bil inkubator sistematičnega ustvarjanja paralelnega strankarskega medijskega prostora, ki na koncu, razen nekaj izjem, večine novinarskega občestva ni pritegnil k analizi. Milojki Balevski je torej uspelo v prvem Media Polisu, zdaj bomo videli, kaj bo uspelo novemu Media Polisu, ki gravitira proti Novi Sloveniji.

Kdo prispeva k politizaciji medijske krajine

Uredniki Domovine, kot so Rok Čakš, Marko Balažic, Martin Nahtigal in Peter Merše sicer redno nastopajo kot politični komentatorji v vrsti največjih medijev. Na to, kakšna je profesionalna zadrega tovrstnih vabil, sem že več velikokrat opozoril: angažma vabitelju preprečuje, da bi njegov medij sploh raziskal financiranje Domovine, saj bi s tem jemal verodostojnost svojim komentatorjem, s tem pa sebi.

Z meceni, kot je Štrancar, bodo poslej imeli verjetno manj težav. Po drugi strani nam uredniki in novinarji nikoli niso poskusili pojasniti, zakaj vabijo za politične komentatorje ravno avtorje Domovine, ne pa tudi Demokracije in Nove24TV, saj je razlika predvsem v strankarski bližini. Borisa Tomašiča in Jožeta Biščaka, če omenimo le oba odgovorna urednika, nikoli ne bomo videli nastopati na RTV Slovenija, POP TV, Delu, Dnevniku, Večeru…

V zadnjem mesecu so prošnje za komentiranje političnega dogajanja odgovornemu uredniku Domovine Roku Čakšu podali Petra Kerčmar (POP TV), Luka Mlakar (Večer), Larisa Daugul (MMC RTV SLO), Suzana Kos (Delo) in novinarji STA, če naštejem le nekatere, ki sem jih zaznal ob hitrem pregledu. To pomeni, da so se odgovorni uredniki POP TV, Dela, Večera, MMC RTV Slovenija in STA skupaj z omenjenimi odločili, da je Domovina verodostojen časopis. Pri STA je izbira sploh zanimiva, saj se povabljeni uredniki zavzemajo, celo dobesedno, za pohabo STA …

Lahko razumemo? Novinarska in uredniška drža STA je torej takšna, če jo parafraziram: »Radi bi vaš komentar, ampak ne bomo nič spraševali o tem, kdo stoji politično za vami in kdo vas financira. Mi smo prijazni novinarji! Tudi vam ne zamerimo, da ste v Domovini podprli finančno izčrpavanje STA, radi bi le vaše mnenje o Robertu Golobu! Hvala vam!« Kaj jim pa moremo, mazohizma domačemu novinarstvu pač ni mogoče vzeti iz rok, od njega živi!

Ampak ne le to. Ker so takšna vabila po svojem bistvu način normalizacije in dajanja verodostojnosti političnemu novinarstvu v Sloveniji, to preprosto pomeni, da bi se našteti lahko nehali pritoževati nad politizacijo medijske krajine, saj jo po svojih močeh soustvarjajo.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**