Vlada ve, da bodo tožbe proti Jenullu padle

Razkrivamo razloge, zaradi katerih je državno odvetništvo nasprotovalo vložitvi tožb zoper Jašo Jenulla, a jih je pod prisilo vlade vseeno moralo vložiti

aša Jenull je 19. junija 2020 bral ustavo na Trgu Republike in dobil položnico za 34.340,56 evrov za stroške policijskega varovanja /

© Borut Krajnc

Na državnem odvetništvu so zavrnili našo prošnjo, s katero smo se na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja obrnili nanje za posredovanje mnenj in stališč, ki so jih pred meseci poslali vladi oziroma ministrstvu za notranje zadeve glede sprožitve tožb zoper Jašo Jenulla, rednega udeleženca petkovih protestov. Po zanesljivih informacijah je namreč državno odvetništvo vladi oziroma ministrstvu jasno sporočilo, da nasprotuje sprožitvi tožb zoper Jenulla, saj zanje ni podlag v predpisih in so neutemeljene. A vlada ni poslušala.