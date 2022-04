»Obsojamo vsakršno demonizacijo ruske kulture«

Mreža Asociacija opozarja na stiske ruskih umetnikov

Napis z jasnim sporočilom na enem izmed ljubljanskih protestov

© Borut Krajnc

Mreža samostojnih ustvarjalcev in nevladnih organizacij v kulturi Asociacija je v luči vojne v Ukrajini opozorila tudi na stiske ruskih umetnikov, kolektivov, združenj in kulturnih organizacij, ki so sedaj še "intenzivneje pod drobnogledom sicer represivno naravnanih ruskih oblasti". Slovenske odločevalce so pozvali k ustreznemu ukrepanju.

"Pozivamo vse odločevalce in ljudi k solidarnosti tako z ukrajinskim kot ruskim prebivalstvom, tehtnemu premisleku, ko gre za oblikovanje ukrepov in sankcij, ter podpori vseh tistih, ki so žrtve ruskih oblasti, pa naj bodo ukrajinski ali ruski državljani," so med drugim zapisali v pozivu.

Poziv je Asociacija naslovila na ministrstvo za kulturo, nacionalni svet za kulturo, predsednike političnih strank ter predstavnike različnih domačih institucij in organizacij.

V Asociaciji so ob tem poudarili, da ostro nasprotujejo vojni v Ukrajini ter izrekajo solidarnost z vsemi, ki se odločno zoperstavljajo ruski agresiji in pozivajo tudi k podpori ukrajinskih umetnikov, umetnic, kolektivov, združenj ter kulturnih organizacij, "med katerimi so številni čez noč izgubili svoje domove, prostore, delo, družino in druge bližnje ter se znašli v neposredni življenjski nevarnosti in nevzdržnih življenjskih ter socialnih okoliščinah".

Hkrati v Asociaciji izpostavljajo, da so premnogi ruski ustvarjalci in ustvarjalke bili primorani zapustili svojo domovino ter oditi v države, kamor kot Rusi še lahko potujejo. "Ni malo takih, ki jim je to onemogočeno," so dodali. Opozorili so tudi, da tistim ruskim ustvarjalcem, ki imajo slabši gmotni položaj, bančne sankcije zoper Rusijo onemogočajo prejeti prepotrebno finančno pomoč iz zahodnih držav, s katerimi kot umetniki redno sodelujejo.

"Tiste, ki so se javno izrekli zoper agresijo, oblasti kaznujejo, preganjajo in zapirajo. Številni se skrivajo. Solidariziramo z vsemi ruskimi prebivalci in prebivalkami, umetnicami in umetniki, kulturnimi delavkami in delavci, ki so v teh časih izpostavljeni poudarjeni strahovladi. Odkrito podpiramo vse ruske prebivalce in prebivalke, umetnike in umetnice, kulturne delavce in delavke, aktiviste, ki so se - tudi na račun lastne svobode - odločili pogumno in odločno nastopiti proti ruski agresiji ter se zavzemajo za takojšnjo prekinitev vojnega stanja, vzpostavitev miru in odpravo represivnih politik, s katerimi ruske oblasti želijo zamejiti človekove pravice in svoboščine ruskega prebivalstva."



Asociacija

V Asociaciji tudi obsojajo vsakršno poseganje v pravico do izražanja svobodnega mnenja, do svobode gibanja, do zbiranja in združevanja, do miru in varnosti ter ostro nasprotujejo vsakršnemu političnemu preganjanju in kaznovanju tistih ruskih državljanov, ki nasprotujejo potezam in politikam ruskih oblasti.

"Obsojamo vsakršno demonizacijo ruske kulture, še posebej tisto, ki so ji, tudi v luči trenutnih ukrepov, izpostavljeni za politiko matične države neodgovorni ruski prebivalci, ustvarjalci ter tisti, ki z njimi sodelujejo ali so z njimi kako drugače povezani," so še zapisali v pozivu.