Aretirali pripadnike skrajne desnice, ki so načrtovali napade in ugrabitve

Njihova tarča naj bi bil tudi nemški minister za zdravje Karl Lauterbach

Skrajno desna skupina, poimenovana Združeni domoljubi, je načrtovala uničenje nemškega demokratičnega sistema, obenem pa tudi ugrabitev ministra za zdravje Karla Lauterbacha

© Stephan Röhl / Flickr

V Nemčiji so aretirali štiri pripadnike skrajno desne struje v proticepilskem gibanju, ki so načrtovali nasilne napade ter ugrabitve javnih osebnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Njihova tarča naj bi bil tudi minister za zdravje Karl Lauterbach.

Skupina, poimenovana Združeni domoljubi, je načrtovala uničenje nemškega demokratičnega sistema, sta danes sporočila tožilstvo v Koblenzu in policija v Porenju Pfaškem.

Osumljenci so načrtovali napade na električno omrežje, s čimer so želeli v državi povzročiti kaos ter ustvariti pogoje za izbruh državljanske vojne, so pojasnili.

Vlada kanclerja Olafa Scholza je ob nastopu mandata napovedala oster boj proti skrajni desnici, potem ko je bila prejšnja vlada deležna kritik, da je preveč popustljiva do neonacistov.

Preiskava je potekala od oktobra lani v več nemških zveznih deželah. Ob aretacijah v sredo je policija zasegla tudi strelno orožje, zlate palice, gotovino, mobilne telefone, ponarejena potrdila o cepljenju proti covidu-19 ter več besedil z načrti za izvedbo državnega prevrata.

Skrajna desnica se je v Nemčiji v času pandemije še okrepila, aktivna pa je predvsem na omrežju Telegram. Vlada kanclerja Olafa Scholza je ob nastopu mandata napovedala oster boj proti skrajni desnici, potem ko je bila prejšnja vlada deležna kritik, da je preveč popustljiva do neonacistov.