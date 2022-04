Bavčarjev izbris

Novo naključje na finančni upravi pod Ivanom Simičem tik pred volitvami

Igor Bavčar s kompanjonom Boškom Šrotom na sodišču leta 2013

© Borut Krajnc

Julija lani je Igor Bavčar, davčni dolžnik z oznako F08 na uradnem seznamu finančne uprave (F08 označuje dolg od milijona do desetih milijonov evrov), obiskal generalnega direktorja finančne uprave Ivana Simiča, takrat še vršilca dolžnosti. Ko je za obisk izvedela javnost, je Simič gostoval v oddaji na POP TV in razložil: »Nihče mu ne bo odpisal dolga, ta zadeva dviguje preveč prahu.« Prejšnji konec tedna pa je zakrožila informacija, da je na finančni upravi že spisana odločba o ničnosti Bavčarjevega davčnega dolga; šlo naj bi za (vsaj) 1,6 milijona evrov. Toliko naj bi znašal še neporavnani del od skupaj skoraj 3,5 milijona evrov davka, ki ga je Bavčarju leta 2011 odmerila finančna uprava pri spornih transakcijah z delnicami Istrabenza, zaradi katerih je bil tudi obsojen in (trenutno še) prestaja dosojeno petletno zaporno kazen.