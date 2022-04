Nezakonito financiranje SDS kampanje?

Verjetno ni naključje, da je parlamentarna preiskovalna komisija, ki se ukvarja z nezakonitim financiranjem SDS in pranjem denarja, zasledila da gre približno polovica denarja, ki pride iz Madžarske k lastnikom Nove24TV, naprej k madžarskim medijskim podjetjem

Prijatelja, zaupnika, partnerja: Janez Janša in Viktor Orbán na kongresu SDS v Celju maja 2018

© Borut Krajnc

Volilna kampanja je v zakonodaji zelo natančno urejeno obdobje, ko lahko politične stranke preko intenzivne propagande nagovarjajo volivce. Da bi bila tekma med strankami kar se da pravična, morajo vse stranke s tem namenom odpreti posebne transakcijske račune in poročati o porabi denarja in donacijah. Slednje so namreč so omejene. A predvsem v stranki SDS so seveda skozi svoje medije našli obvode.

Tako kot pred zadnjimi volitvami tudi tokrat mediji SDS plačujejo strankarske oglase. Glede na podatke Facebooka je denimo SDS za oglaševanje na Facebooku v zadnjem tednu dni potrošila 3400 evrov, je pa ob tem Nova24TV ravno tako potrošila 1265 evrov. Ti zneski se bodo, glede na izkušnje iz leta 2018, sicer do volitev eksponentno dvigovali. V SDS tedniku Demokracija so denimo zadnje tri dni pred volitvami 2018 za oglaševanje potrošili 1346 evrov.

Tako kot smo tudi leta 2018 zasledili, da so v Novi24TV plačevali za oglase SDS – kar bi morala stranka v poročilu računskemu sodišču prijaviti kot donacijo, tako smo lahko temu istemu trendu priča tudi danes. SDS tednik Demokracija recimo na Facebooku plačuje za videooglas na temo mladih, z naslovom Mi smo Mladi, v katerem sicer ni omembe stranke SDS, se pa oglas konča v barvah SDS. Tudi tednik Demokracija plačuje oglase – zgleda kot da so reklame za njihove članke – o tem katere poslance naj državljani volijo.

A več kot sam strošek objave oglasov na socialnih omrežjih stane njihova produkcija. Domen Savič iz zavoda Državljan D že od leta 2018 dejavno spremlja in analizira dotok javnega denarja do spornih medijskih vsebin je danes opozoril na anonimno spletno stran na Facebooku z naslovom »Delajo kaos v Sloveniji,« na kateri je objavljenih ogromno slik in video vsebin, ki izgledajo kot spontan izbruh državljanske jeze in so v zadnjem času usmerjeni proti Robertu Golobu. Zanimivo je, da ta stran svoje objave ravno tako sponzorira in plačuje, poleg tega pa je Savič še opozoril, da stran upravlja 15 ljudi iz Slovenije in 2 iz Makedonije. Te informacije je v zadnjem obdobju Facebook objavlja zaradi težnje po večji transparentnosti.

Zakaj bi z internetno stranjo, namenjeno blatenju Goloba upravljali iz Makedonije?

Zakaj bi z internetno stranjo, namenjeno blatenju Goloba upravljali iz Makedonije? Ni sicer logično na prvi pogled. Verjetno pa ni naključje, da je parlamentarna preiskovalna komisija, ki se ukvarja z nezakonitim financiranjem SDS in pranjem denarja, zasledila da približno polovica denarja, ki pride iz Madžarske k lastnikom Nove24TV, gre naprej k madžarskim medijskim podjetjem. Tam pa se, kot so odkrili makedonski organi za preprečevanje pranja denarja na papirju troši večinoma za izdelavo reklam, ki jih večinoma makedonski preiskovalci niso našli.