Minister Podgoršek ni plačal hotelskega računa

Sumljiva pozabljivost

Jože Podgoršek

Še ena zgodba, ki ji domače avtokastrirano novinarstvo ne želi prisluhniti: portal Necenzurirano razkriva sumljivo dogajanje okoli kmetijskega ministra Jožeta Podgorška, ki želi, očitno za nekoga zelo priročno, izsekati eno četrtino gozdov v državni lasti.

Slovenski Bolsonaro – o njegovi nameri je prva pisala novinarka Dnevnika Tatjana Pihlar – je kasneje v svoji nameri naletel na ogorčen odziv nevladnih organizacij (CIPRA, DOPPS, Focus in Umanotera), in stranke Levice, žal pa ne drugih opozicijskih strank. V povprečju, razen tega, da ga je vzel v bran Janez Janša, medijev dogajanje ni v zadostni meri pritegnilo. Kar spravlja v začudenje pri ministru Nove Slovenije, je sumljivo početje, ki na moč spominja na njegovo predhodnico Aleksandro Pivec, razvpito po svojih prenočevanjih v zameno za ponujeno korist: Podgoršek je konec januarja 2022 s soprogo dopustoval v Merlakovem hotelu Bohinj, pri čemer 800 evrov visokega računa ob odhodu sploh ni poravnal.

Lastnik hotela je v sporu z ministrstvom

Ker je lastnik čisto novega hotela kriptomilijonar Damian Merlak nekdo, s katerim je isto ministrstvo že več kot dve leti v sodnem sporu zaradi najetih kmetijskih zemljišč, bi omenjena okoliščina narekovala ustrezno medijsko pozornost, sploh v predvolilnem času. Še zlasti, ker se zdi, da je v isti zgodbi Podgoršek osebno posredoval v zadevi in skušal doseči dogovor v Merlakovo korist.

Portal Necenzurirano je ob razkritju zgodbe zahteval dokazila o plačilu hotela, a je minister, ki se zdaj pop politični preobrazbi vidi kot krščanski demokrat, zahteval dodaten čas, da jih dostavi. Izkazalo se je, da mu štirizvezdični hotel, kjer je prebival z ženo, sploh ni izdal računa, minister pa svojega oddiha ni plačal. Še isti dan, ko so novinarji vrtali vanj, se je začelo urejanje plačila v višini 800 evrov za nekajdnevno bivanje, on in njegova žena pa naj bi bivanje preprosto pozabila plačati. 7. aprila, na dan novinarskih vprašanj, je nakazal 800 evrov s svojega bančnega računa, ki je bil izdan 13. aprila letos, kar je dva meseca po bivanju v Bohinju.

Pozabljiva je bila tudi receptorka

Zgodba s pozabljivostjo ministra, ki jo sam priznava, je še bolj nenavadna. Prvič zato, ker je huda amnezija ujela tudi receptorko. Šmentana muha, tudi ona je čisto pozabila, da bi terjala račun od pomembnega gosta in njegove žene. Drugič pa zato, ker je lastnik hotela že več let v sporu s Skladom kmetijskih zemljišč. Časovno sovpade tudi ministrova intervencija v ta primer, saj je obisk hotela v Bohinju sledil njegovemu zanimanju za primer. Za kaj je šlo pri Skladu? V sporu z Merlakom namreč Sklad ni popuščal, sodišče bi moralo konec lanskega leta končati s sojenjem in izdati sodbo, vendar je, očitno po posredovanju ministra, vlada zamenjala direktorico Ireno Majcen, kar se je zgodilo konec novembra lani. Od nje je zahteval, da se poravna z Merlakovim podjetjem. Kot piše portal Necenzurirano, so ji na vladi očitali nevestno, nepravilno in malomarno delo.

© TV Slovenija / In media res

Na istem portalu se zanimajo za še en nenavaden račun in tudi tokrat je minister potoval. S svojo družino je med 26. do 30. decembrom lani obiskal Finsko in božičkovo deželo. V tem primeru je nastalo za okoli 4000 evrov stroškov. Turistična agencija je izdala dva računa, skupaj v vrednosti čez 5000 evrov. Na izdanem računu pisalo, da je strošek poravnal »v gotovini«. Glede tega minister pojasnjuje, da to v njihovi družini ni nič nenavadnega, da imajo toliko gotovine pač pri sebi. Težava je najmanj zakonska, kot pravijo na portalu, pri čemer ni jasno, ali je bil račun izdan na ime podjetja. Če je bil, potem velja določba, da podjetja ne smejo od stranke ali nekoga tretjega prejeti plačila v gotovini, če to presega vrednost 5000 evrov. V tem primeru bi dogajanje moralo zanimati Urad za preprečevanje pranja denarja.

Kaj bi z božjimi zapovedmi?

Očitno bi ob desetih božjih zapovedih, ki jim krščanski demokrat Podgoršek nedvomno sledi, morali dodati še eno: »Ne pozabi plačevati hotelskih računov!«. Sploh še si minister in če kandidiraš za poslanca na listi Nove Slovenije. Kajti Toninov človek gotovo ne bi pričal po krivem in si želel bližnjega blaga.

Pa tudi kakšen nasvet lastniku Merlaku bi prišel kar prav. Že res, da je kriptomilijonar in ima veliko denarja, ampak pozabljive receptorke te lahko hitro spravijo na kant. Še dobro, da imamo kakšnega novinarja v državi, ki se zanima za neporavnane račune. Končno pa spomnimo še na pozabljivost Nove Slovenije. Kaj si torej lahko obetamo od krščanskih demokratov, ki bi nam dali izsekati četrtino državnih gozdov? Da niso pozabili kar na deset božjih zapovedi?

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**