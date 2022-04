Zelenski: »Ne glede na to, koliko ruskih vojakov bodo poslali sem, se bomo borili«

Ukrajinski predsednik opozarja, da so ruske sile začele ofenzivo v vzhodni Ukrajini

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zvečer preko družabnega omrežja Telegram sporočil, da so ruske sile začele obsežno ofenzivo v vzhodni ukrajinski regiji Donbas. Kot je zapisal, lahko potrdijo, da je ruska vojska začela bitko za Donbas, ki jo je pripravljala dalj časa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po besedah Zelenskega je velik del ruske vojske zdaj usmerjen v omenjeno ofenzivo. "Ne glede na to, koliko ruskih vojakov bodo poslali sem, se bomo borili. Branili se bomo," je še dodal ukrajinski predsednik.

Spopadi v vzhodnem delu Ukrajine so se okrepili potem, ko je Rusija umaknila svoje vojaške sile iz regije okoli prestolnice Kijev ter svoje načrte usmerila predvsem v regijo Donbas, ki jo deloma že od leta 2014 nadzorujejo proruski separatisti.

"Pekel je. Ofenziva se je začela, tista, o kateri smo govorili že tedne. Potekajo stalne borbe v Rubižni in Popasni."



Sergij Hajdaj,

regionalni guverner vzhodne regije Lugansk

Tik preden se je oglasil Zelenski, je tudi regionalni guverner vzhodne regije Lugansk Sergij Hajdaj razglasil začetek precej okrepljenih ruskih napadov. "Pekel je. Ofenziva se je začela, tista, o kateri smo govorili že tedne. Potekajo stalne borbe v Rubižni in Popasni," je povedal na Facebooku, še dodaja AFP.

Po poročanju lokalnih oblasti, so ruske sile v vzhodni Ukrajini v ponedeljek ubile vsaj osem civilistov. Hajdaj je povedal, da so štirje umrli med poskusom odhoda iz mesta Kremina v regiji Lugansk, ki so ga danes zavzele ruske sile. V sosednji regiji Doneck so po besedah guvernerja Pavla Kirilenka zaradi bombardiranja umrli štirje civilisti.

FJ7EyjWRuZ4