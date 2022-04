»Operacija množičnega vohunjenja je nesprejemljivo sramotna«

Katalonski politiki domnevno tarča vohunjenja s Pegazom

Najmanj 65 katalonskih politikov in aktivistov, med njimi predsednik katalonske vlade Pere Aragones in evropski poslanci, je bilo tarča vohunjenja s programsko opremo Pegaz in Candiru, je v ponedeljek razkrila preiskava kanadskega raziskovalnega laboratorija Citizen Lab.

"Operacija množičnega vohunjenja proti katalonski neodvisnosti je nesprejemljivo sramotna. Gre za izjemno resen napad na temeljne pravice in demokracijo," je tvitnil Aragones ob razkritju.

Čeprav ugotovitve laboratorija Citizen Lab, ki deluje pod okriljem univerze v Torontu, niso odkrile, kdo točno je vodil operacijo, pa lahko iz posrednih dokazov sklepajo na povezavo s španskimi oblastmi, poročajo tuji mediji.

Glede na razkritje so vohunili za predsednikom katalonske vlade, evropskimi poslanci, katalonskimi poslanci, pravniki, aktivisti in njihovimi svojci.

Pere Aragones,

predsednik katalonske vlade

Med Madridom in Barcelono je napeto, vse odkar je Katalonija skušala razglasiti neodvisnost po referendumu leta 2017. Špansko vrhovno sodišče je takrat označilo referendum za neustavnega. Zaradi neuspešne razglasitve neodvisnosti in posledičnih obsodb je takratni katalonski voditelj Carles Puigdemont zbežal v izgnanstvo v Belgijo.

Na telefone so domnevno namestili vohunsko opremo med letoma 2017 in 2020, ravno ko so bili odnosi najbolj napeti. Gre tudi za čas, ko je prišlo do spremembe na čelu španske vlade. Leta 2018 je vodenje vlade prevzel socialist Pedro Sanchez, pred tem pa je bil premier Mariano Rajoy iz konservativne ljudske stranke. Tovrstno vohunjenje je sicer v Španiji nezakonito.

Vohunsko opremo Pegaz, ki jo je razvilo izraelsko varnostno podjetje NSO, so uporabljale številne države po svetu, da so vohunile za politiki, novinarji in aktivisti, tudi znotraj Evropske unije, so preiskovalni novinarji razkrili lani poleti. Podobno so razkrili tudi zlorabe s sorodno vohunsko opremo Candiru.