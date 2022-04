Skoraj polovica vprašanih meni, da je večina informacij o vojni v Ukrajini zmanipuliranih

Veliko italijanskih državljanov je prepričanih, da italijanski mediji in oblasti v Kijevu manipulirajo z novicami iz Ukrajine

Veliko italijanskih državljanov meni, da italijanski mediji in oblasti v Kijevu manipulirajo z novicami iz Ukrajine, kaže raziskava, ki jo je v torek objavil italijanski časnik La Repubblica. Skoraj četrtini vprašanih se zdi, da so slike in informacije o domnevnih vojnih zločinih ruske vojske prirejene.

Približno 46 odstotkov vprašanih meni, da je "večina informacij o vojni v Ukrajini v Italiji zmanipuliranih in izkrivljenih", kaže raziskava, ki jo je 11. in 12. aprila izvedel inštitut Demos na vzorcu več kot 1000 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ob tem 23 odstotkov vprašanih v Italiji meni, da "informacije in slike o domnevnih vojnih zločinih ruske vojske prireja ukrajinska vlada".

Inštitut Demos je to nacionalno povprečje razčlenil tudi glede na volilne namere anketirancev, iz česar je razvidno, da so najbolj sumničavi med vprašanimi večinoma identificirajo s skrajno desnimi strankami, dodaja AFP.

Med podporniki skrajno desne stranke Bratje Italije denimo 60 odstotkov vprašanih meni, da je večina informacij o vojni v Ukrajini "prirejena in izkrivljena", skoraj tretjina pa jih dvomi v verodostojnost informacij o "domnevnih vojnih zločinih ruske vojske" in meni, da bi jih lahko "uprizorila ukrajinska vlada".

V primeru druge skrajno desne stranke Liga, ki jo vodi nekdanji podpredsednik vlade Matteo Salvini, je delež tistih, ki verjamejo v prirejanje informacij, 55 odstotkov, v uprizarjanje vojnih zločinov s strani Ukrajine pa verjame 28 odstotkov vprašanih podpornikov Lige.

Po drugi strani deleža anketirancev, ki so hkrati podporniki levosredinske Demokratske stranke (PD) in verjamejo v omenjeni trditvi, znašata 29 in 12 odstotkov.