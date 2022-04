Rusija: »Nacionalističnim vojakom in tujim plačancem ponujamo priložnost, da položijo orožje«

Ruske sile pozivajo k predaji ukrajinskih borcev v Mariupolju

Začela se je ruska ofenziva na jeklarno Azovstal, zadnje oporišče ukrajinskih sil v obleganem Mariupolju, trdijo proruski separatisti. Rusija je ob tem danes ponovno pozvala ukrajinske branilce v mestu, naj položijo orožje in se predajo, kar naj bi jim zagotovilo preživetje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Rusija je danes postavila nov ultimat ukrajinskim branilcem v Mariupolju, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Rusko obrambno ministrstvo je oblasti v Kijevu pozvalo, naj pokaže "razum in izda ustrezne ukaze svojim borcem, naj prenehajo z nesmiselnim uporom".

Dodali so, da bo branilcem Mariupolja "zagotovljeno preživetje", če bodo položili orožje. "Ruske sile nacionalističnim vojakom in tujim plačancem ponovno ponujajo priložnost, da ustavijo vse vojaške aktivnosti in položijo orožje, in sicer od poldneva naprej," so zapisali v sporočilu.

Po podatkih Moskve je v jeklarni zabarikadiranih približno 2500 borcev, od tega okrog 400 tujih plačancev, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po navedbah ukrajinskih medijev pa se v tovarni še vedno zadržuje tudi približno 1000 civilistov, vključno z ženskami in otroki.

Predstavnik proruskih separatistov Eduard Basurin je po navedbah dpa za ruske medije dejal, da so se zbrale "posebne enote, ki so že začele z delom". Podpirajo jih ruske zračne sile in topništvo. Po njegovih besedah so proruske sile v celoti zavzele Mariupolj.

Basurin trdi tudi, da v jeklarni ni civilistov. Ukrajinski nacionalisti naj bi po njegovih besedah to trdili, da bi preprečili napad. Dodal je, da naj bi ukrajinski mediji večkrat prikazali nepreverjene fotografije civilistov, tudi otrok, ki naj bi bili domnevno ujeti v jeklarni Azovstal.

Ukrajinske oblasti medtem Moskvo obtožujejo, da kljub prošnjam preprečuje vzpostavitev evakuacijskih poti iz mesta, da bi civilistom omogočile umik na varno.

IeeAD4Vewcs

AesEItHgdyw