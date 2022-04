Lažna spletna stran portala eUprava

Na ministrstvu za javno upravo uporabnike naprošajo, da lažne spletne strani ne uporabljajo, ker obstaja možnost kraje podatkov

Na spletu se je pojavila lažna spletna stran portala eUprava, opozarjajo na ministrstvu za javno upravo. Uporabnike naprošajo, da lažne spletne strani ne uporabljajo, ker obstaja možnost kraje podatkov, so zapisali v sporočilu za javnost.

Strokovna ekipa direktorata za informatiko ministrstva za javno upravo je bila o lažni spletni strani obveščena danes. "Na prvi pogled omenjena lažna spletna stran zgleda povsem enako kot avtentični portal eUprava, zato uporabnika lahko zlahka zavede," so zapisali v sporočilu za medije.

Kot še navajajo, so varnostni inženirji takoj po tem, ko so prejeli obvestilo o pojavu lažne spletne strani, pristopili k preverjanju in zbiranju podatkov. Obljubljajo, da bodo naredili vse, da zaščitijo uporabnike in preprečijo morebitne negativne posledice uporabe omenjenega neavtentičnega portala.

Na portalu eUprava trenutno lahko oddate vloge za drugačne načine glasovanja na parlamentarnih volitvah, kot je glasovanje na domu v primeru bolezni ali glasovanje izven kraja stalnega prebivališča na volišču omnia i

Lažna spletna stran se nahaja na naslovu euprava-vd.si, pravi portal eUprava pa na spletnem naslovu https://e-uprava.gov.si/.