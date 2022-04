»Hej fantje, pa ne se hecat!«

Toninovi ministri zaigrajo, da se neradi slikajo za volitve

Minister Matej Tonin v predvolilnem oglasu

© NSi / YouTube / oglas

Se ministri Nove Slovenije (NSi) res otepajo predvolilne kampanje? Na takšno nenavadno sporočilo stavi promocijski video, ki nam pet njihovih ministrov (Matej Tonin, Jernej Vrtovec, Janez Cigler Kralj, Jože Podgoršek in Mark Andrijanič) pokaže skozi reakcije njihovega nezadovoljstva ob telefonskem povabilu, da pridejo na skupinsko fotografiranje za potrebe volitev. Zaigrajo namreč, celo dobesedno, na karto vtisa, kako odveč jim je photoshooting, saj so vsi zasedeni z pomembnejšim delom in s stoterimi projekti:

Vsi Toninovi "fantje"

© NSi / YouTube / oglas

Ne se hecat!

Pridni so ti fantje, skratka, navajeni trdo delati, in poudarek je kajpak na fantih, na boy-bandu, kajti punce doma kuhajo in so malo manj pridne za te reči, zato za njih fotografiranje ne pride v poštev.

Tonin ob njihovem negodovanju ministre v belih srajcah spomni, da vendarle nujno pridejo na photoshooting, kajti brez tega ne bo dobrega rezultata na volitvah. Skratka, klasična predvolilna promocija po tem implicitnem prepričanju menda deluje. Povedano drugače, poudarek je na tem, da se v Novi Sloveniji res zelo žrtvujejo za narod in obenem garajo, ampak nič hudega, za cilje kandidature je potrebno pač malo potrpeti: »Hej fantje, pa ne se hecat! Če hočemo še naprej tako delati, rabimo dober rezultat.«

Zadnji stavek je kajpak ključen: »dober rezultat« je tukaj volilen. Ko je snemanje končano, lahko Tonin zadovoljno zaukaže: »Ajde fantje, zdaj pa nazaj delat!« Vidimo, da so v Novi Sloveniji zaigrali na karto odvečnosti predvolilnih nastopov in s tem nekakšne nasprotne čustvene identifikacije, računajoč pri tem, da bodo volivci simpatizirali s sporočilom, kako je nastopanje v kampanji za njihove ministre nekakšno nujno zlo in da jim je dejansko odveč. Ker so tako delavni, preprosto nimajo časa za nastavljanje fotografu, zato se celo dvojno žrtvujejo: najprej kot ministri, saj garajo kot mravljice, nato pa še kot kandidati na volitvah, ki v svoji skromnosti ne marajo navijaštva zase.

Matej Tonin v ponesrečenem TV oglasu

Bil bi premier

Zato je njihov šef tisti, ki jih mora spomniti, da brez reklame in propagande ne bo uspeha na volitvah in potem ne bodo mogli početi tega, v čemer so tako neverjetno dobri. In res: krščanski demokrati ves čas igrajo na imidž uspešnega kolektiva, ki ga odlikuje neverjetna učinkovitost! Da pri tem držijo štango avtoritarni oblasti in so njen del, da kot politiki posegajo v gospodarstvo, čeprav so se zaklinjali, da ne bodo, da kadrujejo svoje ljudi na vse konce, da bi izsekali četrtino državnih gozdov in ob vsem tem celo najdejo čas za potovanja, pri tem pa, kot njihov Podgoršek, sumljivo pozabljajo plačevati hotelske račune, seveda niso teme, o katerih bi želeli javno govoriti, saj jih preveč obremenjujejo.

Nedavno je sicer Tonin povedal, da ga zanima predvsem premierska funkcija. Ministriranje pri maši ni bilo uspešno: skromen in ponižen, kot svetuje Sveto pismo, pa res ni. Dodajmo še: tudi realističen ne.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**