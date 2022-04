Protikorupcijska komisija opozarja na zavajanja Hojsa in Tonina na predvolilnih soočenjih

Nekateri vladni funkcionarji zavajajo o pristojnostih KPK ter tako državljanom dajejo signal, da "zakonov ni treba upoštevati". Protikorupcijska komisija opozarja, da je to z vidika preprečevanja korupcije in krepitve pravne države "skrb vzbujajoče".

Protikorupcijska komisija (KPK) opozarja na "neresnične navedbe in diskreditacije", ki so jih v predvolilnih nastopih izrekli nekateri vladni funkcionarji. Kot pravijo, izjave, ki relativizirajo delo in zavajajo o pristojnostih KPK, državljanom dajejo signal, da "zakonov ni treba upoštevati, kar je z vidika preprečevanja korupcije in krepitve pravne države skrb vzbujajoče".

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) se je odzvala na nekatere konkretne navedbe, ki so jih na soočenjih minuli teden izrekali funkcionarji vlade, med ostalimi Aleš Hojs (SDS) in Matej Tonin (NSi) ter Polona Rifelj iz Povežimo Slovenijo.

Med drugim naj bi omenjeni navajali, da KPK podaja zgolj mnenja. KPK pojasnjuje, da izdaja ugotovitve o kršitvah zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Je tudi prekrškovni organ s pooblastili izrekanja sankcij. Izdaja priporočila za odpravo korupcijskih tveganj, načelna mnenja in izvaja preventivne aktivnosti. Namen KPK pa ni kaznovanje korupcije, kar je bilo razumeti iz izjav, ki KPK povezujejo s policijo, tožilstvom in sodišči, zato so tudi pristojnosti KPK drugačne, so zapisali v sporočilu za javnost.

Odločno zavračajo tudi izjave, da se KPK odloča politično, saj je komisija samostojen in neodvisen organ. O tem, da so nepotreben organ, pa opozarjajo na konvencijo ZN, ki določa, da mora vsaka država podpisnica zagotoviti obstoj neodvisnega organa, ki preprečuje korupcijo.

Gre za "nadaljevanje izrazito neprimernega odnosa do samostojnih in neodvisnih državnih organov, ki ga zaznavamo že nekaj časa," so navedli.