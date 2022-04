Pred nami je zgodovinska odločitev

"Bolj kot kadarkoli prej je nujno, da se podamo na volišča. To je priložnost za vse, ki želimo dobro svoji državi, nam samim in prihodnjim rodovom," so poudarili v Zavezništvu za demokratično in pravično Slovenijo

Ljudstvo ima oblast. Vsi na volitve!

© Luka Dakskobler

V Zavezništvu za demokratično in pravično Slovenijo državljanke in državljane pozivajo k udeležbi na državnozborskih volitvah. "Pred nami je zgodovinska odločitev: Bolj kot kadarkoli prej je nujno, da se podamo na volišča. To je priložnost za vse, ki želimo dobro svoji državi, nam samim in prihodnjim rodovom," so zapisali v pozivu.

Poudarjajo, da lahk vsak prispeva k zaustavitvi razkroja demokratične ureditve Slovenije ter njeno vračanje v "zgodovinsko preživelo partijsko avtokracijo, ki nadzira vse: policijo, sodstvo, neodvisne institucije in medije, ki je vse bolj podobna oblasti, kakršna danes vlada v Orbanovi Madžarski in kakršni smo se pred 30 leti zoperstavili na plebiscitu".

"Naša moč je v naših glasovih. Nobenega ne smemo izgubiti; premišljeno jih uporabimo za demokracijo, svobodo in solidarnost."



Zavezništvu za demokratično in pravično Slovenijo

Vsak glas šteje, da zaustavimo nestrpno in zaničevalno javno govorico, prezir, sovraštvo, laži, diskvalifikacije, naštevajo. "Naša moč je v naših glasovih. Nobenega ne smemo izgubiti; premišljeno jih uporabimo za demokracijo, svobodo in solidarnost," so zapisali.

Kot navajajo, nikogar od manjših strank podcenjujejo, toda sami vidijo največjo moč za rešitev demokracije v tem, da bi glasove prispevali "zavezništvu strank demokratične opozicije: SD, LMŠ, SAB, Levici in Gibanju Svoboda, ki bodo skupaj oblikovale čvrsto vladno koalicijo".

Poziv je podpisalo več kot 120 posameznikov, med njimi več bivših rektorjev univerz na Primorskem, v Mariboru in Ljubljani, bivših direktorjev osrednjih raziskovalnih inštitutov s področja naravoslovja in družbenih ved, akademikov, univerzitetnih profesorjev in raziskovalcev.

Zavezništvo sestavljajo Alternativna akademija, Forum za demokracijo in Gibanje za družbeno odgovornost.