»Ti fantje se uporabljajo kot masa proti ukrajinskemu odporu«

V Ukrajini naj bi se po informacijah evropskega uradnika borilo do 20.000 ruskih plačancev

Zzasebna vojaška skupina Wagneri naj bi bila sicer blizu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu.

Neimenovan evropski uradnik je v torek povedal, da naj bi se v Ukrajini skupaj z moskovskimi silami borilo tudi do 20.000 plačancev iz ruskega zasebnega vojaškega podjetja Wagner in drugih najemniških skupin, vključno z borci iz Sirije in Libije, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Kar zadeva njihove zmogljivosti, nimajo težkih vozil in orožja. To je bolj pehota," je novinarjem v Washingtonu povedal evropski uradnik, ki ni želel biti imenovan. "Ti fantje se v glavnem uporabljajo kot masa proti ukrajinskemu odporu," je dodal.

Dejal je še, da v ruski invaziji sodeluje približno 10.000 do 20.000 plačancev, vendar je težko reči, koliko jih je iz ruske zasebne vojaške skupine Wagner, ki naj bi bila sicer blizu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, ter koliko iz Sirije in Libije.

Uradnik je dejal, da so borci iz Libije in Sirije prišli v vzhodno ukrajinsko regijo Donbas. Konec marca je britansko obrambno ministrstvo sporočilo, da bo v bojih v Ukrajini verjetno sodelovalo več kot 1000 plačancev iz skupine Wagner, vključno z voditelji organizacije.

Evropski uradnik je dejal še, da se bo vojna po njegovih ocenah v štirih do šestih mesecih verjetno končala v slepi ulici, saj bodo ruske enote nadzorovale regijo Lugansk, ki je del Donbasa, in vzpostavile majhen kopenski most med ozemlji pod nadzorom Rusije na jugu in vzhodu Ukrajine.

Medtem so poročila o udeležbi Wagnerjevih borcev v ruski invaziji prejeli tudi v britanskem parlamentu. Kristo Grozev, vodja preiskovalne spletne strani Bellingcat, je ob pričanju pred Odborom za zunanje zadeve britanskega parlamenta povedal, da naj bi bilo na bojišču ubitih že 3000 borcev zasebnega vojaškega podjetja Wagner.

Dejal je, da so od virov znotraj skupine izvedeli, da je število pripadnikov, ki se borijo ob boku ruskih sil, "veliko večje" od pričakovanega. Wagner je sicer največja od treh najemniških skupin, vpletenih v spopade v Ukrajini.

200 pripadnikov skupine naj bi bilo pred začetkom ruske invazije domnevno poslanih v Kijev na neuspešno misijo, v okviru katere naj bi "izsledili in umorili" ukrajinske visoke politične predstavnike.

