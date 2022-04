Bo tudi Finska vstopila v Nato?

Finski parlament z razpravo o tem, ali naj si Finska prizadeva za članstvo v Natu, potem ko je ruska invazija na Ukrajino sprožila porast politične in javne podpore

Finska predsednica vlade Sanna Marin

Finski parlament bo danes začel z razpravo o tem, ali naj si Finska prizadeva za članstvo v Natu, potem ko je ruska invazija na Ukrajino v zadnjem času sprožila porast politične in javne podpore za vstop v vojaško zavezništvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Čeprav je Rusija opozorila na možnost kopičenja jedrskega orožja na Baltiku, če se bosta Finska in sosednja Švedska pridružili vojaškemu zavezništvu Nato, je finska predsednica vlade Sanna Marin nedavno dejala, da se bo njena država hitro odločila, ali bo zaprosila za članstvo v Natu.

"Mislim, da se bo to zgodilo precej hitro. V nekaj tednih, ne mesecih," je prejšnji teden dejala finska predsednica vlade. Švedska prav tako razpravlja o tem, ali naj po ruski invaziji na Ukrajino predloži prošnjo za članstvo.

Dvesto poslancev finskega parlamenta je prejšnji teden prejelo "belo knjigo", ki jo je naročila vlada in v kateri so ocenjene posledice članstva v Natu skupaj z drugimi varnostnimi možnostmi, kot so okrepljeni dvostranski obrambni sporazumi.

Poročilo poudarja, da Finska brez članstva v Natu nima nobenih varnostnih jamstev, čeprav je trenutno partnerica zavezništva. Navaja tudi, da bi bil "odvračilni učinek" za finsko obrambo "bistveno večji" znotraj bloka, obenem pa opozarja, da članstvo v Natu pomeni tudi obveznost Finske, da pomaga drugim državam članicam.

Po dveh desetletjih stabilno nizke podpore finske javnosti članstvu v Natu, ki se je gibala med 20 in 30 odstotki, se je po zadnjih javnomnenjskih raziskavah zaradi vojne v Ukrajini število podpornikov vstopa v Nato v zadnjem času povečalo na več kot 60 odstotkov, navaja AFP.

Izjave v finskih medijih kažejo, da približno polovica od 200 finskih poslancev zdaj podpira članstvo, le približno 12 pa mu izrecno nasprotuje. Drugi pravijo, da bodo svoje stališče objavili po podrobnih razpravah. Finska vlada po navedbah AFP upa, da bo kmalu dosegla parlamentarno soglasje.

