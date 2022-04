Televizija se je opravičila, ker je »povzročila paniko v javnosti«

Zmotna objava o kitajskih napadih

Tsai Ing-wen

© Flickr

Tajvanska televizijska postaja Chinese Television System (CTS) se je danes opravičila, ker je "povzročila paniko v javnosti" z zmotno objavo cele vrste opozoril, da je Kitajska začela napade na otok. Obvestila so bila namreč mišljena za interno vajo gasilcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Televizijska postaja CTS s sedežem v Tajpeju je sprožila preplah z objavo več napačnih obvestil, med drugim sta se pojavila naslova "Mesto Novi Tajpej so zadele rakete komunistične vojske" in "Lahko bi izbruhnila vojna, odprt je center za poveljevanje in nadzor v izrednih razmerah".

Vodstvo CTS je napako pripisalo osebju, ki naj bi pomotoma objavilo obvestila, ki jih je postaja po naročilu pripravila za vaje gasilske službe mesta Novi Tajpej. Televizija je obvestila pomotoma objavila danes zjutraj, vaje so bile sicer v torek.

"Družba CTS se iskreno opravičuje za resno napako, ki je povzročila paniko v javnosti," so zapisali v izjavi. Dodali so, da bodo na več kanalih objavili popravke in po izvedbi notranje preiskave strogo kaznovali odgovorne.

Lažni vojni alarmi so povzročili preplah zaradi že tako povečanega strahu na Tajvanu v luči ruske invazije na Ukrajino in ob zaskrbljenosti, da bi lahko Kitajska uresničila grožnje o priključitvi Tajvana. Večje panike na ulicah Tajpeja sicer danes zjutraj ni bilo opaziti, navaja AFP.

Peking je po nastopu predsednice Tsai Ing-wen na funkcijo leta 2016 sicer še okrepil pritisk na Tajvan, saj otok s 23 milijoni prebivalcev obravnava kot del kitajskega ozemlja in ne kot suvereno državo.