Arsenovič: »Fanta prav gotovo nisem davil«

Mariborski župan incident z mladostnikom obžaluje, številni koalicijski partnerji pa ga že pozivajo k odstopu

Saša Arsenovič, mariborski župan

Mariborski župan Saša Arsenovič je v današnji izjavi za medije izrazil obžalovanje zaradi svojega odziva na ravnanje mladoletnika pri teniških igriščih. Opravičil se je vsem vpletenim in javnosti ter dodal, da je fanta samo prijel za roke, da bi ga ustavil. "Nisem ga ne udaril ne davil, za roko pa sem ga prijel," je dejal.

"Dogodek obžalujem in se opravičujem najprej najstnikom, nato staršem, ki jih razumem, da želijo zaščititi svojega otroka. To bi pri svojih štirih verjetno naredil tudi sam. Opravičujem pa se tudi vsem Mariborčanom in Mariborčankam, ker sem ravnal natančno tako, kot ne delujemo ves čas, ko se trudimo graditi mesto in odnose. Kljub vandalizmu, objestnosti in žalitvam bi lahko in moral pri svojih zrelih letih ravnati drugače, manj burno," je povedal.

Ponovil je, da je s svojim ravnanjem želel "fanta samo ustaviti in ga podučiti, da se tako s skupno lastnino ne ravna, da žalitve ne vodijo nikamor". "Bil je zelo nemiren in razburjen, zato komunikacija ni bila mogoča," je dejal Arsenovič.

Fanta je povabil na srečanje. "Glede na to, da ni naredil prav ne on ne jaz, bi bil mogoče čas, da se srečava, lahko tudi s starši, in da poskušamo narediti skupaj kaj dobrega," je dejal.

Fantov oče po poročanju časnika Večer ne sprejema županovega opravičila. "S svojo izjavo me je še dodatno prizadel in ponižal," je povedal. "Človek, ki ne obvladuje stresa, nima kaj iskati na taki funkciji," je še dodal.

Na dogodek se je odzvala mestna politika, tudi s strani županove koalicije. Nekateri so ga tudi pozvali k odstopu. Arsenovič je povedal, da je o odstopu razmišljal, a se je po tehtnem premisleku, pa tudi številnih pozivih, naj ostane na položaju, odločil, da tega ne bo storil. "Mislim, da smo dovolj dobrega naredili. Vsekakor pa to ni v ponos ne meni ne mestu, zato se za to še enkrat opravičujem," je dejal. "Verjamem, da si politični nasprotniki zdaj poskušajo nabirati točke, a odločitev bo novembra," je dodal.

Dogodek naj bi se zgodil na velikonočno nedeljo, ko naj bi župan v bližini teniških igrišč Branik napadel 13-letnega fanta in ga ob tem lažje telesno poškodoval.

Župan trdi, da se je odzval, ker so najstniki poškodovali zabojnik za rabljene žogice. Najstnike naj bi opozoril, ti pa naj bi ga zasuli z žaljivkami in zmerjanjem. Enega od fantov naj bi poskušal ustaviti, s tem da ga je prijel za roko, kar je tega še bolj razburilo. Nato je fant po telefonu poklical očeta, župan pa je, kot sam pravi, preko zvočnika tudi očetu povedal, kaj so fantje storili.

Oče 13-letnika trdi, da je župan napadel fanta, potem ko je ta s prijatelji vzel iz koša za smeti nekaj rabljenih teniških žogic, ker naj bi jim trenerji to dovolili. Župan naj bi jih začel zmerjati in ko je 13-letnik uporabil neprimerne besede, naj bi se z vso silo zagnal proti njim in s kolesom trčil v nogo fanta, ga zgrabil za vrat in ga začel daviti. Ko je fant dejal, da bo poklical očeta, naj bi mu župan poskušal odvzeti telefon. Ko je oče prispel na kraj dogajanja, pa župana ni bilo več tam.

Oče je prijavil napad policiji in podal predlog za pregon zoper župana zaradi domnevnega kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe. Fant naj bi dobil modrice na vratu, kar dokazuje s fotografijo, prav tako naj bi ga bolelo koleno. Župan pravi, da ne ve, od kod ima fant te poškodbe. "Jaz ga prav gotovo nisem davil, sem ga pa ustavil," je dejal danes.

Po poročanju Večera se je na družbenih omrežjih oglasil očividec dogodka in povedal, da župan fanta ni davil, ga je pa zgrabil, ko je fant želel pobegniti. Predstavnik Teniškega kluba Branik Klemen Kokol pa je zanikal, da bi komur koli dovolili uporabo teniških žogic. Potrdil je, da je bila med prazniki na klubskih površinah povzročena škoda.

Arsenovič je bil v preteklosti že deležen očitkov o domnevnem nasilju. Pred volitvami leta 2018 se je moral braniti obtožb, da je pred 20 leti odgriznil del prsta natakarju, lani jeseni naj bi zgrabil za roko in vzel ključe mladeniču, ki se je s skuterjem vozil po peš coni. "Ščitim varnost v peš coni in se trudim, da tam ne bi bilo skuterjev. Ker te urbane prostore ustvarjamo zato, da bi se tam varno srečevali," je glede slednjega povedal v današnji izjavi za medije.

Številni opozarjajo, da je vsakršno nasilje nesprejemljivo. "Četudi so bili motiv in namen zavarovanje premoženja, to ne bi smelo biti opravičilo za morebitno nasilno ravnanje nad mladoletno osebo," so po dogodku pri teniških igriščih sporočili iz stranke SD, članice mestne koalicije.

"Če je župan videl, da je prišlo do uničevanja lastnine, bi moral poklicati policijo. Urejanje takih zadev po principu Šiškove varde je napačno. Zato pričakujemo njegov odstop."



Josip Rotar,

Lista kolesarjev in pešcev

"Če je župan videl, da je prišlo do uničevanja lastnine, bi moral poklicati policijo. Urejanje takih zadev po principu Šiškove varde je napačno. Zato pričakujemo njegov odstop," je po poročanju Večera dodal Josip Rotar iz prav tako koalicijske Liste kolesarjev in pešcev.

Samostojni mestni svetnik Zvonko Zinrajh je predlagal sklic nujne seje koalicijskih partnerjev. Matic Matjašič iz Liste mladih, ki je pred dvema letoma izstopil iz koalicije, je županu že spisal odstopno izjavo. "V vsaki zreli demokraciji, v vsakem zrelem mestu bi župan odstopil že v nedeljo, še preden bi mediji izvedeli za to. Z neprimernim odzivom je okrnil ugled funkcije župana in našega mesta," je dejal, potem ko je izjavo danes predal Arsenoviču.

Dogodek bo po pričakovanjih odmeval tudi na četrtkovi seji mestnega sveta.

