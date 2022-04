Kovač: »V zadnjih dveh letih nam je avtoritarna oblast odvzela prihodnost, mi jo zahtevamo nazaj«

© Uroš Abram

Inštitut 8. marec je na današnji novinarski konferenci predstavil stališča mladih glede aktualnih problemov. "V zadnjih dveh letih nam je avtoritarna oblast odvzela prihodnost, mi jo zahtevamo nazaj," je ob tem izpostavila direktorica inštituta Nika Kovač. Pojasnili so tudi razloge za prijavo kršitev zakona o volilni in referendumski kampanji.

Člani Inštituta 8. marec so danes predstavili manifest, s katerim želijo pokazati razumevanje aktualnih problemov in sistema s strani mladih, hkrati pa jih spodbuditi k udeležbi na volitvah. Z desetimi razlogi so med drugim opozorili na neenakopravnost družbe, stanovanjsko problematiko mladih, naraščanje osnovnih življenjskih stroškov, pomanjkanje kakovostnega javnega zdravstva, medijsko neodvisnost in sporne ukrepe med epidemijo.

"To predvolilno kampanjo pa se dogajajo tudi številna zavajanja s strani vlade in številna zavajanja s strani največje vladne stranke. Dogaja se to, da se briše meja med tem, kaj je država in kaj je ena stranka. Zato smo se na Inštitutu 8. marec odločili, da podamo prijavo na računsko sodišče zaradi vladnih kršitev zakonodaje, vezane na kampanjo," je pojasnila Kovač.

Prijavo na Računsko sodišče so podali, ker naj bi SDS po njihovem mnenju izrabljala komunikacijsko infrastrukturo vlade za lastno propagando v obdobju predvolilne kampanje, pojasnjujejo na inštitutu.

Prijavo pa so podali tudi na inšpektorat za notranje zadeve, in sicer zaradi z domnevne kršitve 7. člena zakona o volilni kampanji, saj naj bi se po navedbah inštituta spletna stran Vse za volitve pretvarjala, da je objektivna stran za informiranje o volitvah in hkrati odkrito promovirala stranko Konkretno.