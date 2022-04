»EU bo storila vse, da bo Ukrajina dobila vojno z Rusijo«

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu zagotovil, da bo Evropska unija storila vse, da bo Ukrajina dobila vojno z Rusijo

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je danes ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu zagotovil, da bo Evropska unija storila vse, da bo Ukrajina dobila vojno z Rusijo. Zelenski je EU pozval k sprejetju novega svežnja sankcij, v katerem bo tudi embargo na uvoz nafte. Oba sta se zavzela za čim prejšnji začetek obnove Ukrajine.

Michel je med svojim obiskom v Kijevu Zelenskemu zagotovil, da Ukrajinci niso sami in da je EU z njimi. "Storili bomo vse, kar lahko, da podpremo Ukrajino, da bo zmagala v tej vojni," je poudaril na skupni novinarski konferenci z ukrajinskim predsednikom.

EU po njegovih besedah ves čas dela na sankcijah proti Rusiji. O tem sta danes govorila tudi z Zelenskim, da bo lahko državam članicam podal predloge za nadaljnje sankcije, je povedal Michel.

Ukrajinski predsednik se je ob tem zavzel za sprejetje šestega svežnja sankcij proti Rusiji, ki mora po njegovih besedah vključevati tudi embargo na uvoz ruske nafte v EU. "Brez tega sveženj ne bo dovolj močen," je poudaril. Pozval je še k izključitvi vseh ruskih bank iz sistema Swift, tudi Sberbank in Gazprombank.

Michel je glede tega ponovil prepričanje, da bo unija prej ali slej sprejela tudi sankcije na področjih nafte in plina.

Predsednika Evropskega sveta in Ukrajine sta spregovorila tudi o vojaški pomoči Evropske unije Kijevu, pri čemer je Zelenski pozval k dobavi orožja, ki ga Ukrajini primanjkuje. Dodal je, da sta se z Michelom strinjala, da morajo biti evropska sredstva v višini 1,5 milijarde evrov, o katerih so se dogovorile članice, namenjena dobavi orožja, ki ga Ukrajinci potrebujejo.

Poleg tega sta se oba zavzela, da se obnova v vojni uničenih ukrajinskih mest in vasi začne čim prej. Michel je za 5. maj napovedal donatorsko konferenco, s katero bodo vzpostavili solidarnostni sklad za obnovo Ukrajine.

Zelenski je pozdravil vzpostavitev sklada. "Obnovo mest je treba začeti že zdaj in ne čakati na konec vojne," je poudaril.

Sogovornika sta govorila še o ukrajinski prošnji za članstvo v EU, potem ko je Ukrajina v začetku tedna odgovorila na prvi del vprašalnika, ki je podlaga za pripravo mnenja Evropske komisije. Michel pričakuje, da bo komisija mnenje pripravila do konca junija, nato pa bo on odločil, kdaj bo to uvrstil na dnevni red Evropskega sveta.

"Čutim zelo močno podporo pri tem, da lahko Ukrajino konkretno podpremo na njeni poti v EU," je povedal glede ukrajinske prošnje za članstvo v uniji. Obenem je priznal, da imajo članice različna stališča glede širitve EU, vendar pa poteka razprava.

Že dopoldne je obiskal ukrajinsko mesto Borodjanka, da bi si ogledal razmere na terenu. "Ni besed, s katerimi bi opisal svoje občutke. To so grozodejstva, vojni zločini. To mora biti kaznovano in tudi bo," je dejal predsednik Evropskega sveta.

