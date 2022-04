Golob vodi tudi v zadnjih dneh pred volitvami

Tik pod parlamentarnim pragom bi po novem ostali tudi SAB (3,4 odstotka) in LMŠ (3,3 odstotka)

Predsednik stranke Gibanje Svoboda Robert Golob je po volitvah najverjetnejši kandidat za novega mandatarja

© arhiv Mladine

Po zadnji volilni napovedi, ki jo je za časnika Dnevnik in Večer pripravila agencija Ninamedia, se največja podpora na volitvah v Državni zbor (DZ) obeta stranki Gibanje Svoboda. Ob tem se obeta tesen boj več strank za vstop v DZ.

Največ glasov (26,3 odstotka) agencija Ninamedia trenutno napoveduje stranki Gibanje Svoboda, ki jo vodi Robert Golob in po raziskavah agencije zadnjih nekaj dni beleži dokaj stabilno podporo. Podobno tudi Janševa SDS, ki bi se uvrstila na drugo mesto s 25,5 odstotka glasov.

Tretje mesto bi zasedla Levica (8,8 odstotka), ki je v zadnjih treh dneh zabeležila rahel upad podpore, prav tako SD (8,6 odstotka).

V DZ bi se prebili še NSi (7,8 odstotka glasov), ki se ji podpora v zadnjih nekaj dneh nekoliko krepi, in gibanje Povežimo Slovenijo (štiri odstotke), ki mu ob rahlem upadu podpore v zadnjih nekaj dneh po 15. aprilu rezultati raziskave zopet kažejo zadosten rezultat za vstop v DZ.

Tik pod parlamentarnim pragom bi ostali SAB (3,4 odstotka) in LMŠ (3,3 odstotka), ki ji je torkova raziskava še napovedovala preboj v DZ.

Pod parlamentarnim pragom bi ostale tudi Resni.ca (2,8 odstotka), Piratska stranka Slovenije (1,7 odstotka), Vesna (1,7 odstotka), Naša Dežela (1,3 odstotka) in gibanje Zdrava družba (en odstotek glasov). Ostale stranke bi po napovedih prejele manj kot odstotek glasov volivcev.

Volitev se bo zagotovo udeležilo 62 odstotkov vprašanih

Agencija je z raziskavo preverjala tudi namero o udeležbi volivcev na nedeljskih volitvah. Da se bo volitev zagotovo udeležilo, je odgovorilo 62,6 odstotka vprašanih, 18,7 odstotka pa se jih bo verjetno udeležilo. Volitev se bo morda udeležilo 11 odstotkov vprašanih, 0,9 se jih verjetno ne bo udeležilo, zagotovo pa se jih ne bo udeležilo 5,5 odstotka vprašanih. Da ne vedo, če se bodo volitev udeležili, je odgovorilo 1,3 odstotka vprašanih.

Ninamedia je med 14. in 16. aprilom telefonsko anketirala 750 ljudi. Do 22. aprila, ki je zadnji dan pred začetkom volilnega molka, bo agencija za Dnevnik in Večer raziskave javnega mnenja po t. i. metodi tracking poll objavljala vsakodnevno.