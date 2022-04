Podjetje državnega nadzornika sumijo zlorabe turističnih bonov

Jure Soklič, nadzornik državne Gen energije in nekdanji kandidat za predsednika uprave Gen-I, je imel podjetja v tujini, tudi v davčni oazi, za katera ni jasno, ali jih je prijavil, kot to zahtevajo predpisi. Njegovo slovensko podjetje Zymzo povrhu sumijo zlorabe turističnih bonov.

V soboto, 15. avgusta 2020, je turistične bone uporabilo nadpovprečno število Slovencev, saj je Furs zaznal porabo v vrednosti okoli 1,7 milijona evrov.

Mojca (pravo ime je znano uredništvu Oštro.si) in njena nepokretna hči sta ostali doma. Tam ju je obiskal gospod, ki je Mojci povedal, da za starejše osebe organizirajo turistično nastanitev, prevoz do nje in unovčitev turističnega bona.

Odgovorila mu je, da »ne more nikamor, ker ima doma nepokretno hčerko«, obiskovalec, predstavnik podjetja Zymzo, pa ji je odvrnil, da lahko »dobita denar, unovčita bon in nikamor ne gresta«. Mojčin primer je le eden od dveh primerov, opisanih v odločbah tržnega inšpektorata.

Toda Mojca je dogodek prijavila tržnemu inšpektoratu, ki je pristojen za nadzor nad zakonito rabo turističnih bonov. Ugotovili so, da je podjetje Zymzo v nasprotju z zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19 poskušalo unovčiti turistična bona Mojce in njene hčere v vrednosti 400 evrov, čeprav nista izkoristili turističnih zmogljivosti.

Lastnika in direktorja Zymza sta Jure Soklič, član nadzornega sveta v podjetju Gen energija, ki je v državni lasti, in podjetnik Andrej Iskra. Iskra je v odzivu zanikal ugotovitve inšpektorata: »Niti ena zadeva podjetju Zymzo, d. o. o., ni pravnomočno dokazana.«

Soklič ima sicer v ognju več podjetniških žezel. V času Fursove blokade Zymzovega dostopa do eDavkov se je denimo ravno začel umikati iz podjetja na Malti. Poleg tega smo na Oštru našli še druga podjetja, v katerih je bil ali je še udeležen, in sicer v Švici, Estoniji, pa tudi v razvpiti karibski davčni oazi.

Po podatkih iz Pandorinih dokumentov je bil Soklič od leta 2017 pa vsaj do junija 2019 stvarni lastnik podjetja Hive Project Limited z Britanskih Deviških otokov, ki ga je v njegovem imenu upravljal registracijski agent SFM, ki je upravljal tudi podjetja nekaterih sodelavcev davčnega svetovalca Roka Snežiča.

